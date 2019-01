Delmenhorst. Spannende Einblicke in das adelige Leben im 17. Jahrhundert hat ein mit Musik und Dialogen angereicherter Vortrag in der Stadtkirche gewährt.

Warum taucht auf einer Grabplatte in der Stiftskirche zu St. Georg in Tübingen der Name Delmenhorst auf? Die Antwort lieferte Historikerin Herta Hoffmann am Mittwochabend in der Stadtkirche: Den jungen Delmenhorster Grafensohn Anton Heinrich ereilte dort während des Studiums der Tod. An eine Überführung des Toten zum Schloss Delmenhorst war im Jahr 1622, zumal während des Dreißigjährigen Krieges, nicht zu denken.

Musik und Dialoge reichern Vortrag an

Es waren also unruhige Zeiten, in die Hoffmann die rund 90 Zuhörer in der Stadtkirche entführte. Die ehemalige Maxe-Lehrerin, die derzeit über das Leben der Delmenhorster Gräfin Sibylla Elisabeth promoviert, vermittelte nicht zuletzt einen Eindruck von dem mit vielen fröhlichen Seiten verbundenen Leben eines adeligen Studenten in der Frühen Neuzeit. Die anschaulichen Ausführungen der Vortragenden waren eingebettet in musikalische Darbietungen und szenische Dialoge, die ebenfalls auf diese Epoche in der Delmenhorster Geschichte verwiesen.

„Lasst uns also fröhlich sein“

„Gaudeamus igitur“, nach dem berühmten lateinischen Studentenlied – zu Deutsch „Lasst uns also fröhlich sein“ –, war die Veranstaltung überschrieben: Sie bildete den Auftakt zu einer auf zwölf Termine bis Oktober angelegten Reihe über „Die Menschen in Delmenhorst im 17. Jahrhundert“, veranstaltet vom Heimatverein und der Citykirche Delmenhorst. „Gaudeamus igitur“ war dann auch eines der Lieder, die Ralf Mühlbrandt, Kathrin Menkens und Sabine Wottke-Pries a cappella vortrugen.

Die Sorgen einer Mutter

Barbara Stolberg und Johannes Mitternacht schlüpften in die Rollen der Gräfin und des Hofmeisters Michael Ruborch. Die adelige Mama machte sich heftige Sorgen um ihren Sohn Anton Heinrich, der sich mit 16 Jahren zum Studium nach Straßburg aufgemacht hatte. „Der erste Weg zur Sünde geht über die Trunkenheit“, lässt Herta Hoffmann, die die Dialoge, inspiriert von der Wortwahl in einem Fürstenspiegel von 1647, erdacht hat, die Gräfin sagen. Der Hofmeister wird verpflichtet, den jungen Studiosus im Auge zu behalten und vor einem allzu müßigen Lebenswandel zu bewahren.

Tödliche Windpocken

Anton Heinrich verließ 1622 Straßburg und ging nach Tübingen, um sich dort auf die damals in Adelskreisen so begehrte Bildungsreise nach Italien vorzubereiten. Daraus sollte nichts werden: Er starb schon kurz darauf an den Windpocken. Somit blieben noch viele Seiten frei in dem aufwendig gestalteten Stammbuch Anton Heinrichs, aus dem Hoffmann dem Publikum mehrere kunstvoll illustrierte Seiten vorstellte.

Spenden für die Grafengruft

Auch über einen weiteren Sohn Sibylla Elisabeths und des Grafen Anton II. wusste Herta Hoffmann einiges zu berichten. Christian, das 1612 geborene neunte Kind des Herrscherpaares, sollte 1633 als Christian IX. die Regentschaft an der Delme übernehmen. Mit seinem Tod 1647 endete die jüngere Linie des Grafengeschlechts. Sein Leichnam ruht in einem der vier Zinnsärge in der Grafengruft der Stadtkirche. Pastor Thomas Meyer ermunterte das Publikum zu Beginn, für die Umgestaltung und ansprechendere Präsentation der Grafengruft zu spenden. Ein Anliegen, das eng mit der gesamten Vortragsreihe verbunden ist.