Delmenhorst. Die Delmenhorster SPD hat der Geschäftsführung des JHD vorgeworfen, durch die personelle Änderung an der Spitze der Frauenklinik mit der medizinischen Versorgung der Bevölkerung zu experimentieren. Diesen Vorwurf teilt die SPD-Ratsfraktion ganz und gar nicht – und ruft zur Sachlichkeit auf.

In der Debatte um die Geburtshilfe am Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) und um die scheidende Chefärztin der Frauenklinik, Dr. Katharina Lüdemann, zeichnet sich eine deutliche Uneinigkeit zwischen der SPD-Fraktion und der Partei ab. Nach einer Fraktionssitzung am Montagabend forderte die Vorsitzende Bettina Oestermann, ebenfalls im Aufsichtsrat des JHD vertreten, eine „Rückkehr zur Sachlichkeit “. Einige Tage zuvor hatte die Partei in einem von Unterbezirkschefin Petra Behlmer-Elster unterzeichneten offenen Brief die Rückholung Lüdemanns ans JHD gefordert. Darin wurde der Geschäftsführung der Vorwurf gemacht, durch eine neue Fokussierung von der Geburtshilfe auf die operative Gynäkologie die „falschen Prioritäten“ zu setzen. Das Krankenhaus experimentiere mit der medizinischen Versorgung der Bevölkerung, hieß es.

Oestermann: Hätte Schreiben nicht zugestimmt

Wie Oestermann sagte, hätte sie dem Schreiben nicht zugestimmt, hätte sie von einer Veröffentlichung gewusst. Ihrer Ansicht nach sei das einseitige Schreiben veröffentlicht worden, ohne zusätzliche Hintergrundinformationen vom Krankenhaus einzuholen. Zum Beispiel, dass die operative Gynäkologie an der Frauenklinik mit dem Lüdemann-Nachfolger Dr. Aref Latif als zweites Standbein ausgebaut werden solle – ohne Einfluss aber auf die Geburtshilfe. „Es ist ein Zusatzangebot, beispielsweise auch für ältere Frauen, das uns den Versorgungsauftrag des JHD besser erfüllen lässt“, sagte Oestermann. Die Diskussion um Dr. Latifs Person nannte sie unfair. „Man muss dem Mann doch eine Chance geben.“

Blick zurück stört Oestermann

Die Fraktionschefin stört auch der Blick in die Vergangenheit, wonach die Schließung der früheren Frauenklinik den Anfang vom Ende der ehemaligen Städtischen Klinik bedeutet habe. Oestermann dazu: „Wir haben ein neues Krankenhaus, eine neue Gesellschaft, einen neuen Aufsichtsrat und eine neue Geschäftsführung. Woher kommt die Angst, dass das alles nicht funktionieren könnte?“

SPD-Parteivorstand berät über JHD

Laut Oestermann waren in der Fraktionssitzung am Montag auch JHD-Geschäftsführer Florian Friedel und der Ärztliche Direktor Dr. Frank Starp dabei. Die Fraktion sei umfassend informiert worden, das habe „zur Klarheit und Beruhigung“ beigetragen. Ob sich das auch auf die Partei übertragen hat – und wie sich der Brief der Chefärzte vom Montag ausgewirkt hat, ist noch nicht deutlich. Nach einer Sitzung des Parteivorstands zu dem Thema am Dienstagabend wollte die Unterbezirksvorsitzende Petra Behlmer-Elster noch keine Stellungnahme abgeben. Die Beratung sei noch nicht abgeschlossen.