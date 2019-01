Delmenhorst. Mareike Sudbrink ist eine von zwei Hygienefachkräften am Josef-Hospital Delmenhorst. Aber was macht sie genau?

„Hygiene-Polizei“ steht in weißer Schrift auf blauem Grund auf dem Button, den Mareike Sudbrink gut sichtbar trägt. Der Begriff beschreibt mit kleinem Augenzwinkern genau das, wofür die 42-Jährige im Josef-Hospital Delmenhorst steht. Mareike Sudbrink, gelernte Krankenschwester, ist eine von zwei Hygienefachkräften. Ihre Arbeit verrichtet sie dabei ganz nach dem bekannten Polizeimotto als „Freund und Helfer“. Aber was macht sie genau?

Ausnahmesituation bewältigt

„Als Hygienefachkraft überwache ich unter anderem die Einhaltung der Hygiene hier im Krankenhaus, ich berate Mitarbeiter und auch Angehörige von Patienten – und ich erfasse die auftretenden Infektionen“, sagt Mareike Sudbrink. Mit wenigen Worten aber lässt sich die Aufgabe einer Hygienefachkraft kaum beschreiben, so umfänglich ist das Jobprofil. „Kein Tag gleicht dem anderen“, sagt Sudbrink. Kurz vor Weihnachten etwa, da musste ein Aufnahmestopp auf der Intensivstation her. Zwei Patienten waren mit einem VRE-Keim infiziert. „Das passiert in Krankenhäusern. Aber es ist trotzdem eine Ausnahmesituation, in der wir schnell und richtig reagieren müssen. Das ist uns gelungen. Wir haben die Situation sehr schnell in den Griff bekommen“, sagt Sudbrink.

Die Entwicklung und Verbreitung multiresistenter Erreger hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen, das belegen Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Zugenommen hat dadurch auch die Bedeutung der Hygienefachkräfte. Seit 1977 können sich Krankenpfleger und Krankenschwestern sowie Kinderkrankenpfleger und -krankenschwestern mit einer mindestens zweijährigen Berufserfahrung zu Hygienefachkräften weiterbilden. Das Aufgabenspektrum hat sich aber derart stark verändert, das heute eine zweijährige berufsbegleitende Weiterbildung mit mindestens 750 Stunden und 30 Wochen Praktika erforderlich ist.

Die Qualität der Weiterbildung sei wichtig, sagt Sudbrink. Überhaupt müsse sie sich ständig auf den neuesten Stand bringen, etwa was Vorschriften angehe. In der täglichen Arbeit funktioniere Hygiene im Krankenhaus nur im Team. „Ich arbeite eng mit hygienebeauftragten Ärzten und Pflegenden zusammen.“

Empfehlungen werden umgesetzt

Gibt es auffällige Befunde im JHD, dann wird Sudbrink direkt informiert. „Ich schaue, ob die richtigen Maßnahmen bereits ergriffen werden. Ich gebe auch Empfehlungen für die nächsten Schritte ab.“ Sicher, am Ende entscheide der Arzt, aber Sudbrink sagt, sie findet Gehör: „Meine Empfehlungen werden umgesetzt.“ Im JHD gebe es, wie in vergleichbaren anderen Krankenhäusern auch, keinen Tag, an dem nicht bis zu zwölf Patienten vorübergehend isoliert werden, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.

Patienten, die neu aufgenommen werden, durchlaufen ein generelles Screening. „Wir machen in dem Bereich mehr, als vorgeschrieben ist“, sagt Sudbrink. „Keime kommen oft von außen ins Haus. Man geht davon aus, dass VRE-Keime zum Beispiel in der Bevölkerung im zweistelligen Prozentbereich vorkommen“, erläutert die Hygienefachkraft. Nicht immer komme es dabei zu einer Infektion. Man müsse zwischen einer Besiedelung und einer Infektion unterscheiden. „Vorsicht ist im Krankenhaus aber immer geboten. Wo viel Menschen zusammen sind, ist auch die Gefahr größer. Und Keime, die für den gesunden Menschen ungefährlich sind, können kranken Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist, gefährlich werden.“

Unsicherheit durch Unwissenheit

Immer wieder erlebt sie in ihrer Arbeit, dass es bei Patienten und Angehörigen eine große Unsicherheit gibt. „Oft fehlt das Wissen. Auch da stehe ich als Ansprechpartnerin gern zur Verfügung. Viele Dinge, die als Missstand angesehen werden, lassen sich leicht klären.“ Ein wichtiger Hinweis für Angehörige: „Bitte kommen Sie nicht krank zum Besuch. Wer unter einer infektiösen Durchfallerkrankung leidet, sollte von Besuchen grundsätzlich absehen.“ Der Austausch ist für Sudbrink wichtig. „Ich stehe ständig in Kontakt mit Menschen – vom Chefarzt bis zur Reinigungskraft. Das macht meinen Beruf aus.“

Das Robert-Koch-Institut macht klare Vorgaben. Wenn sich Angehörige beschweren, dass jeder mit Straßenschuhen ins Patientenzimmer kommen kann, das also kein Schutz über die Schuhe gezogen werden muss, dann kann Sudbrink aufklären: „Das ist keine Vorschrift. Füßlinge würden die Gefahr eher noch erhöhen.“

Aktion Saubere Hände

Keime werden meist über die Hände übertragen, im direkten Kontakt. Sudbrink schult das Personal in Handhygiene. Das JHD unterstützt die nationale Kampagne „Aktion Saubere Hände“ und setzt die Vorgaben konsequent um. 30 Sekunden lang sollten die Hände mit Desinfektionsmittel eingerieben werden. Dass man, auch als Mitarbeiter eines Krankenhauses oder als Besucher etwas falsch machen kann, verdeutlicht Sudbrink mit einer speziellen UV-Box. Die Hände einreiben und in das Gerät halten: schon wird sichtbar, wohin kein Mittel gelangt ist. „Mancher ist überrascht über das Ergebnis. Die Hygiene-Polizistin zeigt dann, wie es richtig geht.