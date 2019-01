Delmenhorst. Teilweise schwere Verbrennungen haben am Dienstag gegen 19.45 Uhr zwei Besucher eines Fitnessstudios in Delmenhorst erlitten. Schuld war ein selbstgebrauter Aufguss-Mix.

Laut Mitteilung der Polizei befanden sich die beiden Delmenhorster, 18 und 21 Jahre alt, in der Sauna eines Fitnessstudios in der Weberstraße. Ein weiterer Studiogast, ein 48 Jahre alter Mann aus Ganderkesee, nahm mit den beiden Männern an diesem Saunagang teil und wollte für einen Aufguss sorgen.

Mix auf heißen Ofen gegossen

Dafür nutzte er einen zu Hause hergestellten Mix, den er über den 90 Grad heißen Ofen goss. Vermutlich aufgrund eines zu hohen Anteils an ätherischen Ölen bildete sich eine Stichflamme, die die Verletzungen verursachte.



Männer müssen ins Krankenhaus

Die beiden jungen Männer wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und dort versorgt. Der 48-Jährige und weitere Studiogäste konnten die Sauna ohne Verletzungen verlassen. An der Sauna selbst entstand kein Schaden. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.