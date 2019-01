Neuer Einzelhandel vor Einzug in saniertem Altbau MEC öffnen

Wo einst die Buchhandlung Ruppert stand, soll nun bald ein neuer Einzelhändler einziehen. Das Gebäude erneuert hat die Firma Kristensen Invest. Foto: Kai Hasse

Delmenhorst. In die Innenstadt Delmenhorst könnte künftig etwas Bewegung kommen. Die Firma Kristensen Invest hat das ehemalige Gebäude der Buchhandlung Ruppert an der Langen Straße saniert und wird ihn für den Einzelhandel vermieten. Und ein weiteres Projekt steht bereits an.