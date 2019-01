Delmenhorst. 150 Babys sterben jährlich in Delmenhorst vor der Geburt. Viele in den ersten Wochen – und es gibt dramatischere Fälle. Wie der von Emily. Ihre Eltern erzählen von ihrem Tod.

Zehn Tage noch. Zehn Tage hätte Jaqueline Bartscher noch die kleine Emily im Bauch tragen müssen, bis zum errechneten Geburtstermin. Fast wäre Emily ein gesundes Baby geworden.

Aber Emily starb im Leib der Mutter.

Ein Jahr danach wollen Jaqueline Bartscher und Michael Milbrandt darüber sprechen. Sie haben mit Seelsorgern, Freunden, Familie und miteinander geredet, um das Geschehene zu verarbeiten. Und sie fragen: Warum reden so wenige offen über Tot- oder Fehlgeburten? Denn es muss viele geben, die das Schicksal ereilt. 150 sogenannte „Sternenkinder“ gibt es jedes Jahr in Delmenhorst. Bartscher und Milbrandt wollen für sie teilen, was eine Fehlgeburt bedeuten kann.

In der Nacht zum 7. Januar 2018 bemerkte Jaqueline Bartscher Schmerzen im Unterleib. Sie war hochschwanger, ihr zweites Kind. Sie legte sich in die Wanne. So wollte sie herausfinden, ob es Geburtswehen sind oder Senkwehen. Senkwehen würden im Bad vergehen. Die Schmerzen vergingen nicht. Es waren keine Wehen – sondern die frühzeitige Ablösung der Plazenta, die Emily nährte. Warum genau das geschah, wissen die Eltern nicht

Es sah aus wie in einem Schlachthof

„Ich spürte dann einen schlimmen Schmerz. Ich stand auf und sah, dass ich stark blutete. Ich dachte: Hier stimmt jetzt was nicht. Ich habe gerufen: Schatz! Ruf den Krankenwagen! Und dann war ich weg.“

Hier hört Bartscher auf zu erzählen und lässt ihren Partner weiterreden. Milbrandt ist ein gemütlicher Mann mit kräftiger Stimme und lebenslustigem Gemüt. Aber sein Gesicht wird zunehmend bedrückt, als er erzählt. Er rief den Krankenwagen. „Ich habe sie ins Wohnzimmer gelegt in eine Seitenlage. Es sah dann aus wie ein Schlachthof – das ganze Blut. Dann kamen die Ärzte, und ab ins Krankenhaus. Danach war alles wie in einem schlechten Arztfilm.“ Für ihn fing das Warten an. Gefühlte Stunden, während sich bis zu zehn Ärzte um Mutter und Kind mühten. Dann kam eine Hebamme. Sie führte Milbrandt zum Kreißsaal. „Mir wurde dann gesagt: Die Kleine hat es nicht geschafft“, sagt er. „Ich dachte zuerst, die wollen mich verarschen. Ich dachte auch später, als ich Emily auf dem Arm hatte: Du schläftst doch, Du willst mich verarschen.“

Niemand wurde verarscht. Das Kind war tot. Es war schon tot, als es noch in Jaqueline Bartschers Leib war. „Wollen Sie es ihrer Frau erzählen?“ fragte man ihn. Milbrandt dachte sich, dass es so wohl besser wäre. Sie ging zu ihr, als sie wach war. „Sie hat sofort gefragt: Wo ist mein Baby? Ich habe dann gesagt: Ich liebe Dich über alles, mein Schatz. Ich bin für Dich da. Und dann musste ich ihr die Mitteilung machen.“

Das beschreibt er jetzt nicht weiter. Jetzt schweigt er. Bartscher, die die letzten Minuten schon ihr Gesicht hinter ihren Haaren versteckt hat, drückt er an seine Brust. Jetzt ist Pause. Jetzt wird geweint.

„Ich wollte Emily einmal schreien hören“

Im Krankenhaus musste Milbrandt dann funktionieren. Formulare ausfüllen, einen Bestatter aufsuchen, das Grab organisieren, und einen Sarg – einen weniger als einen Meter langen weißen Sarg. Und seine Partnerin? „Ich wäre selbst fast hops gegangen wegen dem Blutverlust“, sagt sie. Aber sie erholte sich, im Nebenzimmer Emily. Drei Tage lang lag Emily da. „Als ich sie manchmal hochgenommen habe, hat man es gemerkt, dass sie tot ist, wegen der Leichenstarre.“ Das Paar klammerte sich an irrationale Hoffnungen: Wenn er draußen rauchen war und wieder hochkam, und Babys schreien hörte. „Ich dachte, vielleicht ist es Emily. Ich habe immer so gehofft, dass sie mal schreit. Ich wollte Emily einmal schreien hören.“ Oder sie, als man ihr das Kind auf die Brust legte. „Ich dachte, wenn sie auf meiner Brust liegt, fängt ihr Herz an zu schlagen“ – wie ein Wunder, wie in einem Fantasy-Film. Emily blieb aber stumm, und ihr Herz schlug nicht.

Nach drei Tagen kam jemand und sagte: „Ich hole jetzt die Kleine ab.“ Jaqueline Bartscher war von Milbrandt darauf vorbereitet worden. Bartscher: „Ich habe gesagt: Nur unter der Bedingung, dass sie angezogen ist.“ Emily bekam eine Mütze, einen rosa Strampler, einen Body und einen Pulli. Damit sie nicht friert, sagt die Mutter. So war es ihr lieber.

Ein Trost war für das Paar, dass Emily wohl nicht gelitten hat. Die Mutter hatte befürchtet, dass sie ihm Mutterleib langsam ertrunken wäre. Aber sie sei schnell im Leib verblutet, sagten die Ärzte.

Umzug in eine andere Wohnung

Dann mussten sie ohne Emily nach Hause. „Das war das Schlimmste“, sagt die Mutter heute. Eine Freundin hatte nicht nur das viele Blut weggewischt, sondern auch alle Babysachen weggeräumt, weil sie es nicht ertragen konnte, dass sie noch da waren. Bartscher erzählt das zornig, auch wenn sie weiß, dass es gut gemeint war. Milbrandt musste alle Sachen aus dem Keller wieder hochholen, damit sie Abschied nehmen konnte. Und sie stellte sich quälende Fragen: Hatte sie etwas falsch gemacht? Sie recherchierte viel im Internet, suchte lange nach Erklärungen, die es letztlich nicht gab. Zu Hause hielten die beiden es nicht mehr aus. Heute wohnen sie in einer anderen Wohnung in Delmenhorst.

Hier ist dann auch Luca zur Welt gekommen. Bartscher wurde bald nach Emilys Tod wieder schwanger. Das provozierte Fragen, die die Eltern schwer ertragen konnten: Luca als ein Trost für Emily? Nein. „Dumme Sprüche“ gab es, sagt der Vater. Man habe die Kleine ersetzen wollen. Das tat nochmal weh. „Nichts und niemand kann Emily ersetzen“, sagt er. Die beiden haben ein Regal für Emily gebaut, mit Kuscheltieren, und Fotos: Emily, ihre Eltern, und Milbrandts Mutter im Krankenhaus. Emily Virginia, 48 Zentimeter, 2715 Gramm, ein sichtlich voll entwickeltes Baby, von ihm gehalten, von ihr, von der Oma. Normale Familienalbum-Bilder – wenn nur jemand darauf lächeln würde.

Sie haben sich herausgerungen aus der Trauer. „Man muss klarkommen in der Birne“, sagt er heute. Und sie: „Es hat uns beide näher zueinandergebracht.“

Jetzt haben sie ihre Geschichte erzählt – und das, weil sie einen Appell haben: „Wir wollen kein Mitleid“, sagt Bartscher. „Wir wollen sagen, wie es ist. Es gibt Eltern, die dasselbe oder Ähnliches hatten wie wir.“ Also sollen sie reden. In Foren, in Selbsthilfegruppen, auf dem Friedhof. Auch wenn es weniger dramatische Fälle gibt – sie sagt: „Wir alle brauchen Menschen zum Reden. Also sollen die Leute darüber reden.“