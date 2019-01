Delmenhorst. Die Schanzenstraße ist gesperrt. Für Anwohner bedeutet das einige Einschränkungen. Zudem müssen etwa 3000 Autofahrer täglich die Route wechseln.

Die anliegenden Unternehmen der seit Montag gesperrten Schanzenstraße reagieren auf die Einschränkung tendenziell mit Gelassenheit: Es gebe wenig oder keinen Anlieferverkehr, heißt es von Mitgliedern der Firmen, oder man rechne damit, dass sich die Sperrung umfahren lasse. Die Nachricht der Stadt spricht klar von einer Vollsperrung. Die Baustelle soll jeweils in 70-Meter-Etappen bis Ende Mai von der Düppelstraße bis zur Landwehrstraße wandern. Laut Stadtwerken wurden alle Anlieger in der vergangenen Woche per Wurfsendung informiert – als abseh war, dass das Wetter die Tiefbauarbeiten möglich macht.

Regelung mit betroffenen Unternehmen

„Bei den Abschnitten lässt es sich leider nicht vermeiden, dass ein Grundstück nicht direkt oder nur mit Einschränkungen erreichbar sein wird“, erklärt Stadtsprecher Timo Frers. Aber er stellt auch fest, dass das Unternehmen mit der meisten Kundschaft, der Getränkemarkt „Hol‘ ab“ mit täglich schätzungsweise 300 Kunden, von der Beeinträchtigung nicht betroffen sei. Man werde wie gewohnt geöffnet haben, sagt eine Mitarbeiterin. Denn vor Einrichtung eines jeden Bauabschnitts „wird eine Regelung mit den betroffenen Unternehmen gemeinsam durch den Polier der Baufirma und einen Mitarbeiter der Stadtwerke sowie dem Fachdienst Verkehr getroffen“, wie Britta Fengler, Sprecherin der Stadtwerke, erklärt.

Laut Zahlen der Stadt wird die Schanzenstraße täglich von etwa 3000 Autos befahren. Genauere Zahlen liegen laut Frers für die Straße nicht vor. Sie müssen künftig den Weg über Mühlenstraße, Nutzhorner Straße und Dwostraße/Landwehrstraße nehmen.

Abwarten bei der Oberschule

Auch in der benachbarten Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschule sieht man die Sperrung derzeit noch gelassen entgegen. Bisher gebe es keine Anzeichen für eine Behinderung des Schulbetriebes. Die stellvertretende Schulleiterin Marlen Vogelsang: „Wir werden die Angelegenheit beobachten.“ Die Schüler der Oberschule würden an der Bushaltestelle direkt in der Uhlandstraße aussteigen, die über die Goethestraße angefahren werde. Nach erster Auskunft am Montagmittag der Delbus seien Buslinien nicht betroffen, da sie nicht durch die Schanzenstraße fahren. Die Stadt rät zum Thema Schulverkehr, dass anfahrende Eltern die Umleitungsstrecke nutzen und ihre Kinder gegebenenfalls etwas weiter weg abzusetzen, um nicht unnötige Wendemanöver bei aufstauendem Verkehr zu vermeiden.

Hilfe beim Mülleimertransport

Fußgänger und Radfahrer können den Bereich stets passieren. Darauf weist Stadtsprecher Frers auch im Zusammenhang mit dem Friedhof der katholischen Gemeinde St. Marien hin, der derzeit nur mit zusätzlicher Fußstrecke zu erreichen ist. Die Sperrungen der einzelnen Abschnitte dauern etwa drei bis vier Wochen. In der Zeit können Grundstücke nicht befahren werden. Zum Abschluss eines Abschnittes wird laut Stadtwerke sofort die Asphaltdecke wiederhergestellt. Bei dem Transport der Müllbehälter sind die Bauarbeiter bei Bedarf behilflich.