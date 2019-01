Delmenhorst. Auf 500 Euro beläuft sich der Schaden bei einem Stromverteilerkasten an der Oldenburger Straße. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte haben in Delmenhorst am Montag einen Verteilerkasten beschädigt. Laut Polizei ist dieser Kasten an der Oldenburger Straße zwischen 9 und 22.30 Uhr umgestürzt worden. Die EWE sei informiert worden, die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro.

Mögliche Zeugen des Vorfalls melden sich unter Telefon (04221)15590 bei der Polizei.