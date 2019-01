Unbekannte sind am Wochenende in die BBS II in Delmenhorst eingebrochen. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Bargeld und Lebensmittel haben unbekannte Täter am Wochenende bei einem Einbruch in die Cafeteria der BBS II am Wiekhorner Heuweg in Delmenhorst gestohlen. Auch am Max-Planck-Gymnasium war eingebrochen worden.