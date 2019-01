juls/kaha/bine Delmenhorst/Ganderkesee. Schneemassen im Alpenumland, Lawinengefahr, Ausnahmezustand: Auch Delmenhorster und Ganderkeseer Schüler sind derzeit in Skigebieten unterwegs. Sie haben aber offenbar Glück gehabt bei der Wahl des Reiseziels.

36 Schüler des Willms-Gymnasiums sind aktuell auf Skifreizeit in Südtirol. „Die Bedingungen dort sind gut“, sagt Schulleiter Stefan Nolting. „Wäre die Tour in ein Gebiet mit Katastrophenalarm gegangen, hätte ich umgebucht.“ Gute Bedingungen finden auch die Schüler der BBS 1 vor. Sie sind laut Schulleiterin Katja Mönnig derzeit in Kappl in Tirol auf den Pisten, alles verlaufe plangemäß. In Kappl sind sind auch 19 Schüler der BBS II. „Hier läuft alles problemlos, wir haben zwar sehr viel Schnee, aber können sehr gut skifahren“, sagt Lehrer Horst Penning.

Bereits wieder zu Hause ist eine Gruppe von 24 Schülern der IGS Delmenhorst. Sie waren in Mallnitz im österreichischen Bundesland Kärnten. Laut Lehrer Jonas Ostendorf habe es zwar starke Schneefälle gegeben, aber die Lage sei deutlich ungefährlicher als an der deutschen Nordseite der Alpen.

Schüler des Gymnasiums Ganderkesee sind auf Skireise in Wagrain im Salzburger Land, heißt es auf der Schul-Homepage. Außerdem wird dort mitgeteilt, dass die Pisten ganz normal geöffnet sind. Für eine aktuelle Stellungnahme war das Gymnasium nicht erreichbar.