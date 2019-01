Delmenhorst. Der Ausbruch des VRE-Keims auf der Intensivstation des Josef-Hospitals Delmenhorst ist in wenigen Wochen erfolgreich eingedämmt worden. Das teilt das JHD jetzt mit.

Eine „Baustelle“ weniger: Die Intensivstation des Josef-Hospitals ist seit Montag, 14. Januar, wieder im Normalbetrieb. „Nach einer zweifachen Grundreinigung und umfassenden Desinfektion sind bei Abklatschproben an Flächen und Geräten keine relevanten Keime mehr nachweisbar“

, heißt es aus dem JHD. Daher könnten jetzt auch wieder Patientinnen und Patienten aufgenommen werden. „Die Situation war für uns alle eine Herausforderung“, erläutert Dr. Bernd Miele, Chefarzt der Klinik für Interdisziplinäre Intensivmedizin. „Zwar hatte die kurzfristige Einrichtung von zwei Betten für beatmungspflichtige Patienten auf einer Intermediate Care Station dazu geführt, dass wir im Notfall oder bei zeitkritischen Fällen auch größere Operationen im Haus durchführen konnten. Aber ein solcher Aufnahmestopp hat natürlich Einfluss auf alle anderen Stationen, ganz besonders die Chirurgie und die Notfallambulanz.“

Ausbruchsituation als Ausnahmesituation

Rund drei Wochen sind zwischen der Infektion zweier Patienten auf der Intensivstation mit einem VRE-Keim und der Wiedereröffnung der Intensivstation vergangen. „Wir haben die Ausbruchssituation in einem guten Zeitrahmen in den Griff bekommen“, zieht Dr. Klaus Gutberlet, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Leiter des Hygieneteams ein Fazit. Gemeinsam mit den beiden Hygienefachangestellten arbeite er fortlaufend daran, optimale hygienische Bedingungen im Josef-Hospital sicherzustellen, Probleme frühzeitig zu erkennen und in den Griff zu bekommen. Ein mit VRE besiedelter Patient liegt nach Angaben des JHD zur Zeit noch auf der Intensivstation und wird in einem speziellen Einzelzimmer mit Vorschleuse von einer Pflegekraft versorgt, die ausschließlich für seine Betreuung zuständig ist. „Wir haben das Vorgehen mit dem Gesundheitsamt besprochen und gemeinsam mit den Experten dort entschieden, dass wir die Station unter diesen Voraussetzungen wiedereröffnen können“, teilt das JHD mit. Eine Ausbruchsituation sei eine Ausnahmesituation, sagt Gutberlet, aber auch ein guter Gradmesser dafür, wie gut man für solche Situationen gerüstet sei. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ablauf, was uns auch das Gesundheitsamt bestätigt hat“, stellt Gutberlet fest.

Patientensicherheit an erster Stelle

Das sieht auch der Ärztliche Direktor Dr. Frank Starp so: „In einer solchen Situation geht es einzig allein darum, die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten nicht zu gefährden und alle Maßnahmen, die die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert Koch-Instituts (KRINKO) empfiehlt, schnell und konsequent umzusetzen. Das Hygieneteam und die Kolleginnen und Kollegen auf der Intensivstation haben hervorragende Arbeit geleistet. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Ein Aufnahmestopp auf der Intensivstation habe selbstverständlich auch finanzielle Auswirkungen, die sich aber nicht beziffern lassen, erklärt Geschäftsführer Florian Friedel. „Die Patientensicherheit steht selbstverständlich an erster Stelle. Finanzielle Erwägungen dürfen in so einer Situation niemals eine Rolle spielen“, macht Friedel deutlich. Es sei sozusagen Glück im Unglück gewesen, dass dieser Aufnahmestopp in die Weihnachts- und Neujahrszeit fiel, in der das Josef-Hospital generell schwächer belegt sei und keine planbaren, größeren Eingriffe durchgeführt würden. „Auch ich möchte allen Beteiligten an dieser Stelle herzlich danken. Ein solcher Einsatz – gerade über die Feiertage – ist natürlich eine besondere Belastung für alle Mitarbeiter und deren Familien und alles andere als eine Selbstverständlichkeit.“