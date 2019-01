Delmenhorst. Internationaler Besuch in Delmenhorst: Am Montag begrüßte das dk eine Delegation aus dem chinesischen Mediensektor in der Redaktion. Besonders groß war das Interesse an den Chancen und Herausforderungen, die die Digitalisierung für den Lokaljournalismus mit sich bringt.

Wie arbeitet eine Lokalredaktion im digitalen Zeitalter? Mit dieser Frage kamen am Montag 17 Chinesen nach Delmenhorst in die Redaktion des Kreisblatts, um sich die veränderten Arbeitsabläufe und Anforderungen an die Journalisten erklären zu lassen. Der ehemalige Delmenhorster Oberstadtdirektor, Dr. Norbert Boese, organisierte den Besuch als Dozent an der Hochschule Bremen, die die hochrangige chinesische Delegation im Rahmen einer 14-tägigen Studienreise nach Deutschland betreut.

Digitalisierung verändert den Lokaljournalismus

Online-Redakteur Jan Eric Fiedler erklärte den anwesenden Medienschaffenden aus China anhand ausgewählter Beispiele, wie das Kreisblatt auf die Digitalisierung reagiert. "Auch vor kleineren Lokalzeitungen macht die Digitalisierung nicht Halt", beginnt Fiedler seinen Vortrag und hält dabei demonstrativ das Smartphone in die Höhe. Wo die Menschen früher noch eine große Papierzeitung in den Händen hielten, wird heutzutage nur noch der kleine Bildschirm auf dem Handy genutzt, um sich über das aktuelle Tagesgeschehen zu informieren.

Genau hier liegt die größte Herausforderung für den digitalen Journalismus, wie Fiedler den interessierten Besuchern erklärt: "Die Leser wollen sofort wissen, was los ist. Ob eine Baustelle, ein Unfall oder ein Brand: Lokalzeitungen müssen vor Ort sein und schnellstmöglich Antworten auf die Fragen der Leser geben." Beim dk gilt daher schon lange das Prinzip "Online first": Aktuelle Nachrichten werden sofort auf dk-online.de veröffentlicht und im Tagesverlauf weiter aktualisiert, bis am Abend der fertige Artikel, der am nächsten Tag dann auch in der gedruckten Zeitung erscheint, steht.

Smartphone verändert Arbeitsweise von Journalisten

"Anders als früher erwarten die Leser tagsüber ständig neue Nachrichten", sagt Fiedler, was eine entsprechende Planung und Umsetzung von Themen erfordere. Das bedeutet folglich auch eine Veränderung der Arbeitsweise von Redakteuren. Um der Schnelllebigkeit im digitalen Zeitalter Rechnung zu tragen, werden mobile Geräte wie Smartphones schon längst nicht mehr nur zum Konsum von Nachrichten genutzt, sondern auch zur Produktion, wie Fiedler erläutert:

"Das Smartphone ersetzt nicht nur Stift und Papier, sondern alle Geräte zum journalistischen Arbeiten." Jan Eric Fiedler, Online-Redakteur beim dk

Für Lokalzeitungen liegt hier Fiedler zufolge aber auch eine große Chance: Gerade bei größeren lokalen Ereignissen, wie in Delmenhorst zuletzt beim Prozessauftakt gegen den wegen 100-fachen Mordes angeklagten Niels Högel, kann das dk live vom Geschehen berichten und seine Leser aktuell auf seinen digitalen Kanälen informieren. Neben der Webseite auf dk-online.de gehören dazu auch eine App sowie die sozialen Netzwerke, die ebenfalls aus der Redaktion heraus bespielt werden.

"Braucht es dann überhaupt noch eine Zeitung in Papierform?", lautet eine Frage aus dem Kreis der chinesischen Delegation. dk-Redaktionsleiter Michael Korn betont, dass die gedruckte Zeitung weiterhin einen hohen Stellenwert besitze, die Weiterentwicklung der digitalen Produkte aber dennoch wichtig sei: "Da werden wir weiter vorangehen", sagt Korn. Wichtig sei, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, um den Redakteuren das digitale Arbeiten so einfach wie möglich zu machen.

Und was bringt die Zukunft? Allein in den vergangenen fünf Jahren habe sich schon so viel im Redaktionsalltag verändert, dass eine Prognose schwer sei, wie Fiedler sagt: "Klar ist nur: Die Digitalisierung geht weiter." Davon sind auch die Delegierten aus dem innovativen China überzeugt, die im Anschluss noch jede Menge Fragen zu stellen hatten und sich dankbar für den Einblick in die Arbeit der Delmenhorster Lokalredaktion zeigten.