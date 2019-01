Die B-212-Schneise durch Delmenhorst kommt!

Delmenhorst. Delmenhorst droht unter einer dramatischen Verkehrslast zu ersticken, wenn die neue Bundesstraße B 212 wie derzeit geplant gebaut wird. Ein Kommentar von dk-Redaktionsleiter Michael Korn.

Es werden noch einige Jahre ins Land gehen, bevor die Bagger für die neue B212 eine Schneise durch den Delmenhorster Stadtnorden schlagen. Gleichwohl: Der neue Zubringer fürs Bremer Güterzentrum wird kommen und die Folgen für uns Delmenhorster aber auch Ganderkeseer (Heide!) könnten dramatisch ausfallen. Schon jetzt steigen Verkehrs- und Lärmbelastung an vielen Wohnstraßen in Richtung Sand- und Deichhausen.

Dass die neue B212 keinerlei Anschlüsse an die Stedinger Landstraße erhält, dürfte aus rein verkehrstechnischer Sicht unsinnig und damit auch unrealistisch sein. So dürfte es in weiteren Veranstaltungen, Foren und Beratungen ausschließlich darum gehen, die zukünftigen Zusatzbelastungen für die Bürger weitestgehend zu begrenzen.