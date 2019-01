Hoher Einbruchschaden am Max-Planck-Gymnasium MEC öffnen

Gleich dreimal haben Einbrecher in den vergangenen Tagen in Delmenhorst zugeschlagen. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Delmenhorst. Gleich dreimal haben Einbrecher in den vergangenen Tagen in Delmenhorst zugeschlagen: Unter anderem entstand im Maxe ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.