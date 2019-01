Delmenhorst. Bei der Musical-Night im Kleinen Haus wird die „Set Musical Company“ wieder Klassiker präsentieren. Besucher können sich unter anderem auf „Mamma Mia“ und „König der Löwen“ freuen.

Mit Stimmen, die laut Veranstalter unter die Haut gehen und farbenprächtigen Kostümen präsentieren internationale Stars am Mittwoch, 23. Januar, ab 20 Uhr im Kleinen Haus in Delmenhorst ihr Programm. Präsentiert wird der Abend mit allen Highlights der letzten Tournee mit neuen Höhepunkten aus 22 Musicals vom Delmenhorster Kreisblatt.

Nah dran im internationalen Musikgeschehen

Das internationale Starensemble ist wieder mit einer rasanten Musical-Show auf Tournee, die in den vergangenen Jahren bereits Erfolge feiern konnte. Jahr für Jahr gelingt es der „Set Musical Company“, den Erfolg der Show zu steigern. Immer nah dran am internationalen und nationalen Musical-Geschehen, wird dem Publikum durch ein gekonnt zusammen gestelltes Programm eine aktuelle Show geboten. Viele begeisterte Zuschauer konnten sich im Laufe der Jahre davon überzeugen, dass die „Set Musical Company“ ein Garant für eine Show mit herausragenden Stimmen und guter Laune ist. Eine Reise durch neue Hits und geschätzte Evergreens – direkt in die Herzen des Publikums.

Klassiker kommen aufs Parkett

Auch in diesem Jahr werden Klassiker wie die „West Side Story“, „Phantom der Oper“, „Mamma Mia“, „König der Löwen“ und die anderen Disney-Shows wie „Die Schöne und das Biest“ im Programm sein.

Aber auch am Broadway tut sich viel. Die Künstler freuen sich auf die Präsentation der schönsten Songs aus „Meran Girl“, „Dear Evan Hanson“, „Spongebob“ und als besondere Überraschung wird „Paramour“, die einzige Cirque Du Soleil Broadway Produktion, die im April 2019 nach Hamburg kommt, präsentiert.