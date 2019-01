Bei einem Unfall auf der A1 bei Stuhr ist hoher Sachschaden entstanden. Symbolfoto: Michael Gründel

Stuhr. Bei einem Unfall auf der A1 bei Stuhr ist hoher Sachschaden entstanden. Ein Geländewagen war in Richtung Hamburg in ein Stauende gefahren. Zwei weitere Wagen wurden in Mitleidenschaft gezogen. In der Folge entstand ein kilometerlanger Stau – auch auf der Gegenseite.