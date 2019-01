Einbrecher haben sich am Freitag in Delmenhorst an zwei Einfamilienhäusern zu schaffen gemacht. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Delmenhorst. An gleich zwei Adressen an der Nutzhorner Straße in Delmenhorst haben Einbrecher am Freitag zugeschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen.