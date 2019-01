Delmenhorst Ein hawaiianisches Instrument scheint bei den norddeutschen Delmenhorstern ziemlich großen Anklang zu finden: die Ukulele. Für das Zupfinstrument bietet die Musikschule der Stadt (MSD) wieder einen neuen Einsteigerkurs für Erwachsene an. Auch das Spielen der Gitarre wird gelehrt.

Beide Kurse beginnen einer Mitteilung der Stadt zufolge in der zweiten Januarhälfte. Sie richten sich laut Stadt „vor allem an ,blutige‘ Anfängerinnen und Anfänger, die über keinerlei Grundkenntnisse verfügen.“ Dazu werden einfache Akkordgriffe sowie verschiedene Anschlagtechniken vermittelt. Die Teilnehmer lernen auch, wie sie sich in Zukunft Musikstücke schnell und unkompliziert selbst aneignen können, unter anderem mithilfe des Internets.

Spezieller Erzieher-Kurs kann abgesprochen werden

Laut Mitteilung sind vor allem Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrerinnen und Lehrer Zielgruppe, die die Gitarre als Begleitinstrument einsetzen wollen. Aber auch alle anderen, die gern singen und dazu Gitarre spielen wollen, sind angesprochen. Bei Bedarf kann auch ein Kurs speziell für Erzieher und Erzieherinnen angeboten werden. Ein eigenes Instrument muss mitgebracht werden. Kursleiter ist Jürgen Schrape, Gitarren- und Ensemblelehrer an der MSD. Er unterrichtet bereits drei dieser Kurse.

Der Gitarrenkurs beginnt am Freitag, 18. Januar. Er umfasst zehn Unterrichtstermine bis zu den Osterferien, jeweils freitags in der Zeit von 17 bis 18 Uhr. Die Teilnahme kostet 50 Euro.

Der Ukulelekurs startet am Montag, 21. Januar, um 17 Uhr. Auch hier gibt es zehn Unterrichtstermine. Kosten: 50 Euro.

Anmeldungen nimmt das Büro der MSD unter Telefon (04221) 14113 oder per E-Mail an musikschule@delmenhorst.de entgegen.