Griffen einmal in den Geldkoffer: Schülerinnen und Schüler der Förderschule an der Karlstraße. Das Geld soll aber in das therapeutische Reiten der Schule für ihre Schützlinge gesteckt werden. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst Die Förderschule an der Karlstraße in Delmenhorst freut sich über eine Spendensumme von 3300 Euro. Am Freitag hat die Familie Borchart der Schule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung einen Koffer mit Geldscheinen übergeben.