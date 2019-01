Delmenhorst. Seit fünf Wochen ist das neue City-Parkhaus jetzt geöffnet, die Ersatzparkplätze, die während der Bauphase genutzt werden konnten, sind bald Geschichte.

Der Fachdienst Verkehr teilt mit, dass die Stellflächen auf dem Bismarckplatz und an der Straße An den Graften ab dem kommenden Montag, 14. Januar, nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Bismarckplatz am Rathaus ist dann wieder für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Nur mittwochs und samstags steht er zu den Zeiten des Wochenmarkts den Beschickern zum Abstellen ihrer Fahrzeuge zur Verfügung.

An den Graften wird auf der Seite der sogenannten Hotelwiese wieder ein Halteverbot eingerichtet. „In diesem Bereich soll in nächster Zeit eine neue Lösung für den Radverkehr gefunden werden“, sagt Hendrik Abramowski, Leiter des Fachdienstes Verkehr der Stadt. „Ziel muss sein, die massiven und gefährlichen Falschfahrten der Radfahrer aufgrund der vorhandenen Lücke im Radwegenetz in Fahrtrichtung zu den Grafwiesen und weiter Richtung Stadtwesten zu unterbinden und die Radler auf einer legalen Verbindung in diese Richtung zu führen“.

Weitere Markierungen kommen

In Bezug auf die neuen Zu- und Abfahrten zum City-Parkhaus hat Abramowski noch Anlaufschwierigkeiten ausgemacht: „Die veränderte Verkehrsführung an der Marktstraße und Am Stadtwall bereitet den Verkehrsteilnehmern vereinzelt Probleme.“ Daher werde es punktuell zusätzlich verdeutlichende Beschilderungen – und im Frühjahr auch weitere Markierungen – durch die Verkehrsbehörde geben, kündigt Abramowski für die Stadtverwaltung an.