Die Ausstellung „Immer wider“ von Jean-Francois Guitom (Foto) endet am 13. Januar. Foto: Marco Julius

Delmenhorst. In der Städtischen Galerie enden am Sonntag, 13. Januar, die beiden Video-Ausstellungen „Jean-François Guiton „immer wider“ und „IC-98. A View from the Other Side“ mit einem besonderen Programm für Jung und Alt.