Verkaufsoffene Sonntage in Delmenhorst und Ganderkesee

Drei verkaufsoffene Sonntage stehen 2019 in Delmenhorst an und noch vier in Ganderkesee

Nach Angaben der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) sind für 2019 bislang drei fixe Termine für verkaufsoffene Sonntage angesetzt: Am 28. April (zum Autofrühling), 8. September (zum Kramermarkt) und 13. Oktober (zum Kartoffelfest). Ein möglicher vierter Termin steht noch offen und ist laut dwfg darum noch nicht sicher.

In Ganderkesee folgen nach dem verkaufsoffenen Sonntag am 6. Januar ("KNUTschen") noch vier weitere Termine: Im Ortskern am 7. April (Frühlingserwachen), am 15. September (Herbstmarkt), am 3. November (Gantertach) sowie am 28. April in Bookholzberg (Frühlingsmarkt), ist Angaben der Veranstalter Gantermarkt und WIB zu entnehmen.