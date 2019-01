Frau fährt nach Ausweichmanöver in Delmenhorst gegen Baum CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls an der Otto-Jenzok-Straße. Foto: Patrick Pleul/dpa

Delmenhorst. Erheblicher Sachschaden an einem Auto ist am Mittwoch um 11.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Die Fahrerin musste einem anderen Auto ausweichen.