Papiertonne geht in Delmenhorst in Flammen auf

Fünf Kameraden der Berufsfeuerwehr Delmenhorst löschten einen brennenden Müllbehälter. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Mittwoch gegen 17.40 Uhr eine Papiertonne auf dem Hinterhof eines Einfamilienhauses in Delmenhorst in Brand geraten.