Delmenhorster Wirtschaftsvertreter beim Oldenburger IHK-Neujahrsempfang, (v.l.) Olaf Klawonn, VR-Immobilien Wildeshauser Geest GmbH, Wildeshausen, Ernst Schaffarzyk, Ernst Petershagen GmbH & Co. KG, Delmenhorst, Rainer Grewing, Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft, Filiale Delmenhorst, Thorsten Schulze, Verlagsleiter DK Medien GmbH, Stefan Schnier, J.H. Tönnjes GmbH, Delmenhorst (Vorsitzender des IHK-Beirats Delmenhorst/Oldenburg-Land). Foto: Michael Korn

Oldenburg/Delmenhorst. Die Wirtschaft im Oldenburger Land will mehr Frauen durch flexible Arbeitszeitmodelle und mehr Kinderbetreuung in Beschäftigung bringen. Das kündigte IHK-Präsident Gert Stuke am Dienstagabend beim Neujahrsempfang in der Oldenburger Weser-Ems-Halle an.