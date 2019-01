Delmenhorst. Speziell ausgebildete Hunde gelten als Geheimwaffe der Polizei. Ihr hoch entwickelter Geruchssinn macht sie zunehmend zu einem unersetzlichen Helfer im Einsatz. In Delmenhorst sind Diensthunde seit den Siebzigern wirksame Einsatzmittel im Kampf gegen das Verbrechen.

Als ob jemand von einer Sekunde auf die andere den Stecker gezogen hätte. Wie versteinert steht Mieze plötzlich da, den Blick fest auf den Autoreifen gerichtet, voll konzentriert auf das, was ihr gerade in die Nase steigt. Rauschgift. Versteckt zwischen Radkappe und Felge, hat es die vierjährige Schäferhündin innerhalb kurzer Zeit aus dem Wirrwarr an Gerüchen herausgefiltert. „Sehr schön“, lobt Polizeihauptkommissar Michael Tholen. Klarer hätte Mieze ihren Fund nicht zeigen können.

Als Spezialhund der Polizei kann Mieze alles erschnüffeln, was an gängigen Drogen auf dem Markt ist. Haschisch, Ecstasy, Kokain, Heroin, Amphetamine – schon geringste Spuren reichen aus, dass die hochsensible Hundenase sie orten kann. Zusammen mit acht weiteren Tieren ist Mieze Teil des Teams der Diensthundeführergruppe der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. Und ein unschlagbares Einsatzmittel im Kampf gegen das Verbrechen.



Polizeihunde seit den Siebzigern in Delmenhorst im Einsatz

Seit über 100 Jahren stehen Hunde im Dienst der Polizei, seit Mitte der Siebziger auch in Delmenhorst. Dabei hat die Rolle der Spezialausbildung von Polizeihunden in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. „Wir haben heute eine höhere Spezialisierung der Hunde“, sagt Michael Tholen, Leiter der Diensthundeführergruppe. Und so verfügen auch die Hunde der in Delmenhorst stationierten Gruppe über eine Zusatzausbildung entweder als Rauschgift-, Sprengstoff-, Leichen- oder Brandmittelspürhund.

Das war nicht immer so. Grundsätzlich wird ein Polizeihund zuerst zum Schutzhund ausgebildet, weil er vor allem eines ist: ein Einsatzmittel, das seinen Hundeführer im Notfall auch vor gewaltbereiten Personen beschützen muss. „Und als solches ist der Diensthund definitiv wirksam“, schildert Polizeikommissarin Stefanie Mayer.

Wenn ich sehe, wie viel Gewalt uns entgegenschlägt, ist der Hund ein großer Schutz Stefanie Mayer

Oft reiche schon die bloße Anwesenheit eines Polizeihundes, um aggressiv aufgeladene Situationen zu entschärfen. „Bei Einsätzen etwa, bei denen wir davon ausgehen, dass sich die Lage zuspitzen könnte“, beschreibt Polizeihauptkommissar Tholen. „Da rücken wir mittlerweile sofort mit aus zum Schutz der Kollegen, damit die Lage nicht eskaliert.“



Polizeihunde brauchen starke Nerven

Ein herausfordernder Job, auch für Hunde. Nur wenige bringen die nötigen Nerven mit, ein normaler Haushund würde hier in der Regel versagen. Acht der neun Diensthunde der Polizeiinspektion sind belgische Schäferhunde des Schlages Malinois, einer ist ein Deutscher Schäferhund. Beide Rassen gelten als intelligent, arbeitswillig und belastbar mit einer entsprechenden Bereitschaft zur Verteidigung. „Neben einem sicheren Umwelt- und Sozialverhalten brauchen wir Hunde, die eine gewisse Nervenstärke mitbringen“, erklärt Tholen. Das heißt: Hunde, die im Ernstfall ihre Zähne einsetzen.

Ungefähr ein Jahr dauert es, bis ein Hund soweit ist, dass er als Schutzhund auf Verbrecherjagd gehen kann. Denn unkontrolliert zubeißen dürfen Polizeihunde nicht, stattdessen lernen sie während der Grundausbildung, Täter durch gezielte Bisse außer Gefecht zu setzen, durch Bellen in Schach zu halten oder mithilfe eines Maulkorbes umzustoßen. Darüber hinaus müssen sie die Fährte einer Person verfolgen können und absolut gehorsam sein, um im Einsatz als zuverlässiger Partner agieren zu können. „Erst nach der Ausbildung zum Schutzhund kommen die Zusatzausbildungen“, erklärt Polizeihauptkommissar Tholen.



Bis dahin ist es ein weiter Weg für Hund und Hundeführer. Manche bekommen ihren Diensthund als Welpen, manche erst, wenn er zwei bis drei Jahre alt ist. Einige Hunde sind vorausgebildet, andere noch unbeleckt. Innerhalb eines Jahres müssen sie alle lernen, Täter in verschiedensten Umgebungen ausfindig zu machen – und anzuzeigen.

Polizeihund kostet bis zu 3000 Euro

Gekauft werden Diensthunde der Polizei Niedersachsen über das Zentrale Diensthundewesen in Ahrbergen bei Hildesheim, deren Ankäufer zum Teil in ganz Europa nach geeigneten Tieren suchen. Tholen: „Was auch den unterschiedlichen Ausbildungsstand der Hunde erklärt.“ Und zum Teil auch den Preis: Bis zu 3000 Euro wird für einen Hund im Polizeidienst ausgegeben.

Ein Preis, der sich offenbar rentiert. „Die Effektivität des Hundes als Einsatzmittel ist enorm“, berichtet Diensthundeführerin Stefanie Mayer. So sei bereits ein einziger Polizist mit Hund in der Lage, mehrere Personen gleichzeitig in Schach zu halten, aggressive Lagen zu entschärfen und Gefahren zu erkennen, die der Mensch so nicht wahrnehmen würde. „Darüber hinaus ist die Leistung der Hundenase einfach unschlagbar. Im Rauschgiftbereich etwa, wenn sie Verstecke finden, auf die wir nie gekommen wären.“