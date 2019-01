Delmenhorst. Mit einem großen Tag der offenen Tür werden sich die Polizei und viele andere Einsatzkräfte am Sonntag, 19. Mai, in Delmenhorst darstellen.

Geplant sind Aktionen nicht nur auf dem Gelände der Polizeiinspektion an der Marktstraße, sondern auch auf der Hotelwiese und einem großen Teilstück der Graftwiesen. Zuletzt gab es eine derartige Präsentation im August 2011. „Es wird diesmal noch größer werden“, sagte Polizeichef Jörn Stilke am Rande des jüngsten dk-Neujahrsempfangs. Feuerwehr und Rettungsdienste beteiligen sich nach seinen Worten ebenso wie Reiterstaffel und Bigband der Polizei in Niedersachsen.

Zuletzt sechsmal „Tag der Helfer“

Einsatzkräfte aus Delmenhorst und umzu haben in den vergangenen sechs Jahren regelmäßig an einem Sonntag im Frühjahr im Bereich der Divarena in Deichhorst Einblick in ihre Arbeit gegeben. Auch die Polizei war bei diesem von der Nachrichtenagentur Nonstopnews organisierten „Tag der Helfer“ 2018 zum ersten Mal dabei. Rund 10.000 Besucher kamen nach Angaben des Veranstalters.

Weil die Polizei nun selbst ihre große Veranstaltung plant, wird der „Tag der Helfer“ im laufenden Jahr nicht stattfinden, wie Nonstopnews-Redaktionsleiter Gerrit Schröder bestätigte. „Wir pausieren in guter Abstimmung mit der Polizei“, sagte er. Sehr wahrscheinlich sei aber eine Neuauflage im kommenden Jahr, dann nach Möglichkeit mit neuen Ideen und Ansätzen.

Verkehrssicherheitstag angedockt

Mit der Großveranstaltung werden die Ordnungshüter auch überregional im Fokus sein. Angedockt ist nämlich die Auftaktveranstaltung für den Verkehrssicherheitstag 2019 der niedersächsischen Polizei. Dabei soll es auf der vorderen Hälfte der Graftwiesen in besonderem Maß um den großen Themenbereich E-Mobilität und alternative Antriebe gehen.

Für den Aktionstag wird der Bereich zwischen Polizeiinspektion und altem Katasteramt voraussichtlich komplett für den öffentlichen Verkehr gesperrt. So sollen auch Landungen eines Rettungshubschraubers auf der Hotelwiese möglich werden.