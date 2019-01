Delmenhorst. Die Filiale der Oldenburgischen Landesbank an der Oldenburger Straße in Delmenhorst schließt. Mehrere Tausend Kunden sind betroffen. Der letzte Tag für die Filiale ist nicht mehr lang hin.

Kunden der Oldenburgischen Landesbank (OLB) im Westen der Stadt Delmenhorst werden künftig ihre örtliche Anlaufstation vermissen. Denn die Filiale der OLB an der Oldenburger Straße schließt. Das bestätigt OLB-Sprecher Timo Cyriacks auf Anfrage unserer Zeitung.

Kunden werden in Kürze informiert

Laut Cyriacks ist „die Immobilie Oldenburger Straße vom Eigentümer zur Vermarktung freigegeben worden“. Davon zeugt auch ein Transparent, das am Rande des Gebäudes an der Straße darüber informiert, dass eine Geschäftsfläche zu vermieten ist. Die Geschäftsräume finden sich auch als zu vermietendes Objekt auf der Homepage einer anderen Delmenhorster Bank. Die OLB-Belegschaft wird nur noch bis zum Ende des Februar für die Kunden bereitstehen – dann würden Arbeiten beginnen, die die Räume für die Abnahme durch den Vermieter vorbereiten. Die Kunden der OLB selbst sollen laut Cyriacks „in Kürze über die Veränderung informiert werden“.

Kundenberater ziehen an Hasporter Damm um

Betroffen sind nach Angaben des Sprechers bis zu vier Angestellte, die derzeit noch in dem Gebäude arbeiten. Den Kundenkreis, der in der Filiale seine Bankgeschäfte abwickelt, beziffert er auf eine nicht niedrige vierstellige Zahl. Konkreter will Cyriacks „aus geschäftspolitischen Gründen“ nicht werden.

Die Folgen des Umzugs für diese Kunden: „Die Kunden der Filiale Oldenburger Straße werden nach wie vor mit ihren bekannten und vertrauten Ansprechpartnern verbunden bleiben, denn wir planen, dass alle Kundenbetreuer und Kunden organisatorisch an die Filiale am Hasporter Damm umziehen“, so der OLB-Sprecher. Die beiden Filialen würden keine zehn Minuten per Auto oder 15 Minuten per Fahrrad trennen, außerdem gebe es per Bus eine recht gute Anbindung. Cyriacks: „.Bei Bedarf können erste Informationsgespräche nach Vereinbarung unter Umständen auch beim Kunden zu Hause stattfinden, falls das für den Kunden leichter ist.“ Eine weitere Filiale der OLB ist in der Bahnhofstraße.

Filiale hinkt Ansprüchen hinterher

Zu den Gründen für die Schließung erklärt der Sprecher, dass die Filiale einer Bank für den Teil des Geschäftes da sei, der Angesicht zu Angesicht abläuft: Entscheidungshilfe, Serviceangebote und Beratungen. Das sei das Herzstück des Geschäfts. „Für den Standort Oldenburger Straße in Delmenhorst bedeutet dies leider, dass wir uns dort nicht so für die Zukunft aufstellen können, wie wir uns das vorstellen.“ Er verweist darauf, dass sich für viele Bankgeschäfte das Onlinebanking anbiete, zudem gebe es ein kompetentes Team unter der üblichen Filialtelefonnummer. Geld lasse sich nicht nur an den OLB-Geldautomaten, sondern auch an Automaten des sogenannten „Cashpools“ aus mehreren Banken abheben.