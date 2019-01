Delmenhorst. Nicht nur den Darstellern wurde am Dienstag im Kleinen Haus mit „Wunschkinder“ viel abverlangt. Gesangseinlagen, Geschrei und dramatische Gesten strapazierten zusehends die Publikumsnerven.

Faule Kinder, verzweifelte Eltern – so mancher der rund 300 Zuschauer kannte die Thematik, die am Dienstag das Geschehen auf der Bühne des Kleinen Hauses bestimmte, wohl nur zu gut. Trotz des großen Identifikationspotentials fand das Schauspiel „Wunschkinder“ kaum Anklang. Dafür schnitt das komplexe Stück zu viele Themen an, von denen keines so recht zu Ende geführt wurde. Am Schluss fand der Nervenkrieg nicht nur auf der Bühne, sondern auch in den Publikumsreihen statt.

Ungleiches Paar

Nach dem Abitur erstmal ein Jahr Pause – für heutige Jugendliche nichts Ungewöhnliches. Auch Marc (Lukas Schöttler) genießt das Hotel Mama in vollen Zügen. Kocht, wäscht und putzt Mutter Bettine (Ulla Wagener) doch unerbittlich für ihren Sohn. Nur Vater Gerd (Steffen Gräbner) ist kein Fan der ungeplanten Auszeit. Er will Marc studieren oder zumindest doch arbeiten sehen. Insgeheim wünscht sich Gerd jedoch, dass sein Sprössling genauso erfolgreich wird wie die beiden Söhne von Tante Katrin (Claudia Wenzel): Stipendium, Auslandssemester, hoher Verdienst. Da trifft der „zu 100 Prozent Eltern-finanzierte“ Taugenichts auf Selma (Josepha Grünberg). Weil ihre Mutter Heidrun (Katharina Heyer) psychisch labil ist, muss sie schon seit dem Kindesalter Verantwortung übernehmen und sich selbst versorgen. Das ungleiche Paar findet trotzdem zueinander.

Und da der – mitunter recht komödiantische – Generationskonflikt zwischen Vater und Sohn nicht genügend Stoff für einen Theaterabend bietet, wird Selma schwanger. Fortan bestimmt lautstarker Streit das Geschehen. Wer zahlt für das Kind? Wer übernimmt Verantwortung? Oder ist eine Abtreibung am Ende doch die bessere Wahl?

Ungewöhnliche Inszenierung

Soweit, so überschaubar. Als richtig nervenraubend entpuppte sich aber immer mehr die ungewöhnliche Inszenierung, die das episodenhafte Konzept begleitete. Das Bühnenbild von Rolf Spahn wurde durch Gitterstufen geprägt, eine Abgrenzung zwischen den Handlungsräumen gab es deshalb nicht. Nicht selten stiftete das in den Publikumsreihen Verwirrung. Unerwartete Gesangseinlagen, durchdringendes Geschrei und dramatische Gesten führten eher zu verdrehten Augen, denn zu mitfühlenden Blicken. Der dritte Teil der Eltern-Kind-Trilogie (zuvor waren „Frau Müller muss weg“ und „Abiball“ erschienen) von Lutz Hübner und Sarah Nemitz vermochte das Delmenhorster Publikum deshalb kaum zu überzeugen.