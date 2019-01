Delmenhorst Die eine hat nie etwas Anständiges gelernt. Der nächste hat ohnehin die größte Schnauze nördlich des Rheins. Und der Dritte schert sich erst nicht um Anstand: Der nächste Comedy-Club in der Divarena steht an.

Bekannte Gesichter aus der Comedy-Szene stehen am morgigen Donnerstag in der Delmenhorster Divarena auf der Matte: Jens Ohle, Bene Reinisch und Der Storb sind unter anderem aus dem Quatsch-Comedy-Club, TV Total oder Nightwash bekannt. Nun statten sie der Delmenhorster Divarena einen Besuch ab.

Jonglage in den unmöglichsten Positionen

Ein Mann, fünf Bälle: Jens Ohle will eine artistische Animationsshow auf und über der Gürtellinie bieten. Der „Meister der zehnsprossigen Artistenleiter“, wie er in der Ankündigung genannt wird, agiert auf nicht nur technisch hohem Niveau mit, unter und im Publikum. Jens Ohle jongliert in den unmöglichsten Positionen, auf einem wirklich hohen Hochrad und das mit der denkbar kleinesten Besetzung. Einem Mann nämlich. Dafür nennt er sich die größte Schnauze nördlich des Rheins. Beste Unterhaltung, so die Divarena, ist garantiert. Jens Ohle ist unter anderem aus vielen renommierten deutschen Comedy- und Kleinkunstfestivals bekannt, teilt das Veranstaltungshaus mit.

Bene Reinisch spürt der Frage nach, was heute noch anständig ist

Mit seinen 25 Jahren zählt Bene Reinisch bereits jetzt zu den gefragtesten Nachwuchshoffnungen der deutschen Kleinkunstszene. Der Comedian und Zauberkünstler musste sich lange den Satz „Lern erst was Anständiges“ anhören. Aber was ist denn heute schon anständig, fragt sich Reinisch in seinem Programm. „Wie kann ich anständig Geld verdienen, ohne meine Moralvorstellungen hintanzustellen? Und ist, was heute anständig sein soll, morgen noch gewollt?“ Diesen Fragen forscht der in Würzburg geborene Künstler nach.

Der Storb zeigt sich angriffslustig

Der dritte im Bunde ist Der Storb. Als Radiomoderator ist er gewöhnt, gegen eine Wand zu sprechen und keine Lacher zu ernten. Diese Erfahrung wolle er nun auch bei seinem ersten Soloprogramm „Radioaktiv“ auf der Bühne machen, heißt es vorab. Dass das Publikum ruhig bleibt, ist aber wenig wahrscheinlich: „Mit seiner angriffslustigen, unverschämt unverblümten Art thematisiert Der Storb das, was ihn umtreibt und spricht aus, was sich die meisten nicht mal trauen zu denken“, beschreibt die Divarena vorab. Ob Winetastings, Freunde mit Weber Grill oder Windeln für Erwachsene: Es kommt kein Blatt vor den Mund, heißt es in der Ankündigung.