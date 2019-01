Ein Desaster für das Josef-Hospital Delmenhorst

Delmenhorst. Das Josef-Hospital Delmenhorst ist nicht das einzige Krankenhaus mit keimverschutzter Intensivstation. Doch in Delmenhorst wirkt sich die Situation fatal aus. Ein Kommentar.

Hamburg, Dresden, Trier, Düsseldorf – unser Delmenhorster Stadtkrankenhaus hat durchaus prominente Leidensgenossen, wenn es um keimverschmutzte Intensivstationen geht, die für eine Grundreinigung wochenlang geschlossen werden müssen. Sogar Todesfälle aufgrund mangelnder Hygiene gab es letztes Jahr andernorts zu beklagen.

Rausschmiss wird zur Zerreißprobe

Dieser Vergleich mildert die fatale Situation am Deichhorster JHD keineswegs ab. Im Gegenteil: Das Keim-Drama trifft das Krankenhaus zur Unzeit. Mitten in der Phase des Ringens um eine stabile Struktur für die Zukunft werden die noch nicht gebannte Infektionsgefahr sowie die fragwürdigen Umstände des Rausschmisses von Frauenklinik-Chefärztin Dr. Katharina Lüdemann zur Zerreißprobe für das JHD. In beiden Fällen hat die Krankenhaus-Leitung weder mit Transparenz noch mit Verlässlichkeit geglänzt. Den keimbedingten Aufnahmestopp auf der Intensivstation erst im Nachhinein und auf Anfrage öffentlich einzuräumen, ist bewusst oder unbewusst ein Rückschlag im angekündigten Bemühen, verloren gegangenes Vertrauen bei den Patienten zurückzugewinnen. Ein pures Versäumnis, die Öffentlichkeit über einen solchen gravierenden Einschnitt im Alltagsbetrieb nicht informiert zu haben, dürfte beim professionellen Selbstanspruch der Geschäftsführung jedenfalls ausscheiden.

Geburtsstationen werfen wenig Gewinn ab

Auch im Fall Lüdemann lässt fehlende Transparenz die JHD-Patienten mit Fragen und Zweifeln zurück. Dabei gäbe es offenkundig sachliche Gründe, warum es einen Kurswechsel in der Geburtshilfe am JHD geben muss: Beinahe überall in Deutschland werfen die Geburtsstationen in den streng auf Wirtschaftlichkeit gebürsteten Kliniken zu wenig Gewinn ab. Und das gilt für ein insolvenzerfahrenes Haus wie in Delmenhorst allemal. Das JHD muss zuvorderst an seine Kostenstruktur und seine Wirtschaftlichkeit denken, um eine möglichst breit aufgestellte Gesundheitsversorgung in unserer Stadt und umzu gewährleisten zu können – inklusive Geburtshilfe!

JHD liegt selbst „auf der Intensiv“

So aber stehen Geschäftsführung und Aufsichtsrat, der sich im Übrigen in beiden Fällen unverständlicherweise öffentlich wegduckt, vor einem Scherbenhaufen: Das ohnehin Högel-belastete Image ist wieder im Keller, Patienten, Hebammen, Mitarbeiter und Ärzte beklagen ungezügelt eine verfehlte Personalpolitik. Das JHD liegt damit derzeit selbst „auf der Intensiv“ – mit ungewissem Ausgang!