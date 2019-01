Delmenhorst. Im Internet gibt es eine Petition, in der gefordert wird, dass Dr. Katharina Lüdemann Chefin der Frauenklinik am Josef-Hospital Delmenhorst bleibt. Um Geburtshilfe kümmert sich jetzt auch der ehemalige Leiter der Kinderklinik.

Mit einer Online-Petition, die sich an den Rat der Stadt Delmenhorst richtet, geht die Debatte um den Wechsel an der Spitze der Frauenklinik des Josef-Hospitals Delmenhorst in die nächste Runde. Unter dem Titel „ Wertschätzende Geburtshilfe erhalten! Unsere Ärztin soll bleiben!“ macht sich die Petition auf der Internetplattform Avaaz.org stark für einen Verbleib der bisherigen Chefärztin Dr. Katharina Lüdemann. „Das Wohl von Mutter und Kind muss vor monetären Erwägungen stehen“, heißt es in der Petition weiter. Über 700 Menschen hatten sich bis gestern Nachmittag registriert und die Petition unterstützt. Die Aktion läuft noch.

Lüdemann mit Jahnz im Gespräch

Oberbürgermeister Axel Jahnz hat sich unterdessen kürzlich mit Dr. Lüdemann auf deren Wunsch in einem Gespräch ausgetauscht. „Wir haben vereinbart, dass wir über die Inhalte des Gesprächs Stillschweigen bewahren“, sagte Jahnz, der auch Vorsitzender des JHD-Aufsichtsrats ist, auf Nachfrage. Daran werde er sich selbstverständlich halten. Über den Wechsel an der Spitze und die Pläne für die Zukunft der Frauenklinik sei er von JHD-Geschäftsführer Florian Friedel frühzeitig unterrichtet worden. „Ich habe diese Personalentscheidung als Vorsitzender des Aufsichtsrates zur Kenntnis genommen“, sagte Jahnz.

Böhmann bedauert den Abgang Lüdemanns

Dr. Johann Böhmann, lange Jahre Leiter der Kinderklinik an der Wildeshauser Straße, hält den unfreiwilligen Abschied von Dr. Lüdemann, der zunächst seitens des JHD als „im besten Einvernehmen“ kommuniziert wurde, für „sehr bedauerlich“, weil sie als Chefärztin die Frauenklinik und die Geburtshilfe wieder so aufgebaut habe, dass man „stolz auf diese Abteilung sein konnte“. Ganz unabhängig von der aktuellen Entwicklung in der Geburtshilfe am JHD zieht Böhmann aktuell die Fäden, um eine Hebammenzentrale vor Ort aufzubauen.

„Wir sind so gut wie startklar“, sagte Böhmann mit Blick auf eine Zentrale für Delmenhorst und den Landkreis Oldenburg. Seit rund zwei Jahren laufen die Planungen bereits konkret. Erste Ansätze kamen laut Böhmann aus der Arbeitsgruppe „Rund um die Geburt“, die er einst ins Leben gerufen hatte. „Der Mangel an Hebammen ist eklatant. Auch bei uns in der Region“, sagte Böhmann. Bundesweite fände nur noch ein Drittel aller schwangeren Frauen eine Hebamme für die Nachsorge.

„Den Mangel können wir mit einer Zentrale sicher nicht beheben. Aber wir können ihn besser verwalten“, betonte der Mediziner. Das Rad neu erfinden will Böhmann dabei nicht. Er verwies auf Hebammenzentralen in der Stadt Oldenburg und im ostfriesischen Leer, die als Vorbilder gelten könnten.

Datenbank eingerichtet

„Wir werden eine Hebamme haben, die stellvertretend für alle Hebammen erste Beratungen übernimmt und Abläufe koordiniert“, sagte Böhmann. Zudem werde es eine Datenbank geben. Die Hebammenzentrale werde helfen, eine passende Hebamme zu finden. Die Hebammenzentrale soll aber auch helfen, Geburts- und Rückbildungskurse zu finden sowie andere Kurse für Schwangere und Mütter. Bislang seien Hebammen oft Einzelkämpferinnen. Da soll die Zentrale Kräfte bündeln. „Aus Angst davor, wieder einer schwangeren Frau eine Absage erteilen zu müssen, gehen derzeit viele überlastete Hebammen bei unbekannten Nummern gar nicht mehr ans Telefon“, berichte Böhmann. An den Start gehen soll die Hebammenzentrale im Frühjahr.