Delmenhorst „Toben im Prinzessinnenkleid“ heißt die neue Fachbroschüre, die die Stadt jetzt herausgebracht hat. Darin plädiert sie für eine liberale Erziehungsform – entfernt von alten Geschlechterbildern.

Dürfen Jungs Rosa mögen? Oder Prinzessin spielen im Glitzerkleidchen? Werden Mädchen nur gemocht, wenn sie brav sind und lieb lächeln? Oder dürfen auch sie ihre Kräfte messen, indem sie mit anderen raufen? „In unseren Köpfen existieren immer noch traditionelle Stereotype, wie Jungs und Mädchen zu sein haben“, moniert die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Delmenhorst, Petra Borrmann. Aber wie haben Jungs und Mädchen denn nun zu sein?

(Weiterlesen: In der Rosa-Falle: Wie stereotype Kleidung Kinder prägt)

Mit alten Rollenklischees aufräumen

In einer Fachbroschüre mit dem Titel „Toben im Prinzessinnenkleid“ will Borrmann jetzt zusammen mit Kollegen anderer Landkreise mit alten Rollenklischees aufräumen, die noch immer unseren Alltag bestimmen. Das Praxisheft richtet sich an Erzieher und Sozialpädagogen in Kindertagesstätten, aber auch an interessierte Eltern. „Wenn Erzieher selbst ein traditionelles Geschlechterbild haben, wirkt sich das auch auf die Kinder aus, indem sie zum Beispiel Spiele anbieten, die sie in ihren eigenen Vorstellungen für typisch männlich oder typisch weiblich halten“, schildert Borrmann, die die Broschüre am Montagvormittag in der Stadtbücherei vorgestellt hat.

31 Seiten für geschlechterneutrale Erziehungsweise

Mit dem 31 Seiten starken Heft sollen Erzieher und Erzieherinnen nun für eine geschlechterneutrale Erziehungsweise sensibilisiert werden und auch Möglichkeiten an die Hand bekommen, wie sie das pädagogisch umsetzen können. Unter anderem geht es darum, wie sich Jungs und Mädchen im weiblich geprägten Umfeld „Kindergarten“ in ihrer Wahrnehmung als Junge oder Mädchen entwickeln, welche „typisch weiblich, typisch männliche“ Verhaltensweisen unbewusst gefördert werden und welche Rolle Bücher dabei spielen.

„Bücher haben eine Vorbildfunktion“

„Bücher haben eine Vorbildfunktion, nicht nur mit Texten, sondern auch den Bildern“, so Borrmann. „Denn Bilder und Bilderbücher verkörpern immer eine Botschaft.“ Und dabei werden laut Bibliothekarin Ulrike Schönherr noch immer viel zu oft traditionelle Rollenbilder vermittelt, die Jungs als starke Macher zeigten und Mädchen immer brav sein ließen. Gemeinsam mit der Evangelischen Familienbildungsstätte Delmenhorst/Oldenburg Land hält die Leiterin der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbücherei am 29. Januar einen Fachvortrag für Erzieher, in dem sich die Pädagogen intensiv mit Rollenklischees in Kinderbüchern auseinandersetzen werden. „Unter anderem geht es um die Bedeutung des Vorlesens für die Geschlechter“, schildert Schönherr. Denn Vorlesen sei hauptsächlich bei den Frauen verortet. „80 Prozent der Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwäche sind Jungs, dagegen verfügen schon im Kindergartenalter Mädchen über eine bessere Sprachkompetenz“, so Borrmann. „Deshalb brauchen gerade Jungs einen positiveren Zugang zum Vorlesen“, meint Schönherr.

„Kinder sollen Interessen ausleben“

Im Umkehrschluss bedeute die Sensibilisierung für veraltete Geschlechterrollen aber nicht, dem einen Geschlecht die vermeintlich typischen Merkmale des anderen Geschlechts überzustülpen. „Es geht darum zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, Kindern ein vielfältiges Beschäftigungsangebot zu bieten, in dem sie sich frei von Stereotypen entwickeln können“, sagt Borrmann. „Kinder sollen ihre individuellen Interessen ausleben und machen können, was sie interessiert.“ Unabhängig davon, ob sie Mädchen oder Junge sind. Etwas wehmütig blickt Ulrike Schönherr bei diesem Thema nach Skandinavien. „Was die Sensibilisierung für überholte Geschlechterrollen angeht, sind sie dort schon viel, viel weiter.“