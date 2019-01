Auto fährt in Delmenhorst in Hauswand MEC öffnen

Das Auto landete im Vorgarten eines Reihenhauses. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Bei einem Unfall am Hasporter Damm in Delmenhorst hat am Dienstagmorgen ein Auto einen Zaun durchbruchen und ist gegen eine Hauswand gefahren.