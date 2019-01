Der 24-Jährige Beifahrer eines BMWs ist am Montag bei einem Unfall verletzt worden. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Der Beifahrer in einem BMW ist am Montag gegen 23 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt worden. Das Auto war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen.