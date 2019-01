Mit 26 Kräften rückte die Feuerwehr in Delmenhorst am Montag zu einem Wohnungsbrand aus. Am Ende entpuppte sich alles als viel harmloser, als gedacht. Foto: Frederik Grabbe

Delmenhorst. Einsatz für die Delmenhorster Feuerwehr am Montagabend: Am City-Center wurde ein Wohnungsbrand im dritten Stock gemeldet. Am Ende war alles viel harmloser, als gedacht.