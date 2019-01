Delmenhorst. Nach „Frau Müller muss weg“ steht mit „Wunschkinder“ am Dienstag, 8. Januar, ab 20 Uhr der neue Theatererfolg des Autoren-Duos Hübner/Nemitz auf dem Spielplan des Kleinen Hauses Demenhorst.

Ging es bei „Frau Müller muss weg“ noch um die Probleme überehrgeiziger Eltern von Grundschulkindern am Übergang zum Gymnasium, so setzt „Wunschkinder“ beim nächsten, womöglich entscheidenderen Lebensabschnitt ein: Der gut behütete Nachwuchs hat – wenn auch mit Ach und Krach – das Abitur in der Tasche und soll endlich auf eigenen Füßen stehen.

Hotel Mama

Doch was, wenn der Sprössling vor der plötzlichen Freiheit und Verantwortung zurückscheut und gar nichts tut? Wenn er sich ungeniert im Hotel Mama ausruht, bis alle mit ihrer Geduld fast am Ende sind? Vor diesem Problem stehen Bettine und Gerd zu Beginn des Stücks mit ihrem Sohn Marc.

Und dann ist da auf der anderen Seite Selma, das ‚taffe Mädel‘ aus Notwendigkeit. Von ihrer alleinerziehenden Mutter Heidrun gerade so über die Runden gebracht, musste sie viel zu schnell selbst Verantwortung übernehmen, weil die psychisch labile Heidrun mit dem Leben

nicht zurechtkommt. Doch gerade als Selma allen Widrigkeiten zum Trotz ihren eigenen Weg zu

finden beginnt, trifft sie Marc – und seine überfürsorglichen Eltern – und wird vom Leben wieder aus der Bahn geworfen.

Das sind die Grundkonflikte, um die sich „Wunschkinder“ dreht, und die Hübner und Nemitz in bewährter Weise durchexerzieren. Figuren, die direkt aus dem Leben gegriffen sind, und Dialoge, die ohne Umschweife ans Eingemachte gehen, garantieren einen ebenso unterhaltsamen wie nachdenklich stimmenden Theaterabend.

Karten an der Abendkasse

„Wunschkinder“ ist eine Produktion des Euro-Studios Landgraf. Karten gibt es noch an der Abendkasse. In der Inszenierung von Volker Hesse stehen Ulla Wagener (Bettine), Steffen Gräbner (Gerd),

Lukas Schöttler (Marc), Claudia Wenzel (Kathrin), Josepha Grünberg (Selma) und Katharina

Heyer (Heidrun) auf der Bühne. Das Bühnenbild stammt von Rolf Spahn, die Kostüme von

Franziska Born.