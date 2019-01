Delmenhorst. Dass der Aufnahmestopp auf der Intensivstation als Folge der Belastung mit VRE-Keimen nicht direkt kommuniziert worden ist, bedauern Florian Friedel, Geschäftsführer des Josef-Hospitals Delmenhorst, und der Ärztliche Direktor Dr. Frank Starp im Nachhinein.

„Wir wollten da in keiner Weise etwas vertuschen“, sagte Friedel am Montag auf dk-Nachfrage. Man habe die Keimfunde im Gegenteil sogar sehr frühzeitig kommuniziert. Starp erklärte das Versäumnis in der Kommunikation mit der Presse und der Öffentlichkeit damit, dass es aus Sicht eines Mediziners selbsterklärend gewesen sei, dass ein Aufnahmestopp hermüsse, um alle notwendigen Hygienemaßnahmen entsprechend durchführen zu können. Man werde aus dem Versäumnis aber die richtigen Lehren ziehen.

Friedel betonte noch einmal „das vorbildliche Hygienemanagement im Haus“, mit dem gelungen sei, eine Ausbreitung der Keime zu verhindern. Wie hoch die finanziellen Einbußen für das JHD durch den vorübergehenden Aufnahmestopp auf der Intensivstation seien, lasse sich noch nicht abschließend sagen, so Friedel. Im JHD geht man davon aus, dass Ende kommender Woche wieder der normale Betrieb laufen könne.