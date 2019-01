Delmenhhorst. Autofahrer und Anwohner müssen sich auf eine lange Sperrung der Schanzenstraße einstellen: Fünf Monate lang sollen Kanalarbeiten andauern, die kommenden Montag beginnen.

An der Schanzenstraße steht bald wieder eine Vollsperrung an. Wie die Stadt Delmenhorst mitteilt, betrifft die Sperrung den Bereich zwischen Düppelstraße und Landwehrstraße. Grund sind umfangreiche Kanalbauarbeiten im Auftrag der Stadtwerkegruppe. Beginn der Arbeiten ist am Montag, 14. Januar. Sie sollen voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen sein. Die Stadtwerke wollen sich in einer Wanderbaustelle mit einer Länge von 70 Metern schrittweise von der Düppelstraße bis zur Landwehrstraße voranarbeiten. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich jederzeit passieren, heißt es weiter.

Erst im Sommer 2018 brachte ein Wasserrohrbruch an der Wasserhauptrohrleitung einige Behinderungen mit sich. 100 Haushalte waren an der Schanzen- und Mühlenstraße zwischenzeitlich von der Wasserversorgung abgeschnitten. Für einige Tage musste die Schanzenstraße für den Autoverkehr gesperrt werden.