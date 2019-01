Feuerwehkräfte waren am Montag in Düsternort gefordert. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Feuer an der Düsternortstraße in Delmenhorst: Am Montagvormittag war die Feuerwehr bei einem Brand in einer Küche gefordert worden. Zuerst war ein Wohnungsbrand gemeldet worden.