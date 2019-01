Dieb klaut Zigarettenstangen in Delmenhorster Tankstelle MEC öffnen

Mit zwei Stangen Zigaretten flüchtete ein Dieb in Delmenhorst. Foto: Christian Charisius/dpa

Delmenhorst. Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag, 6. Januar, Zigarettenstangen in einem Tankshop in der Syker Straße entwendet. Der Mann flüchtete Richtung Stadtmitte.