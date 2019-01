Bewohner überraschen Einbrecher in Delmenhorst MEC öffnen

Zwei Einbrüche haben sich am Sonntag in Delmenhorst ereignet. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Delmenhorst. Zwei Einbrüche hat die Polizei am Sonntag, 6. Januar, in unmittelbarer Nähe zueinander in Delmenhorst verzeichnet. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen für die Tat.