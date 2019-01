Delmenhorst. Die Kaufpreise für gebrauchte Wohnungen sind in den vergangenen drei Jahren enorm angestiegen. Zu diesem Fazit kommt die LBS Bausparkasse. Experten vor Ort können das so nicht unterschreiben, sehen aber den Bedarf, mehr Bauland auszuschreiben.

Der Immobilienmarkt bleibt weiter angespannt: Einer Auswertung der Norddeutschen Landesbausparkasse Berlin Hannover (LBS Nord) zufolge, sind die Preise in Delmenhorst für gebrauchte Wohnungen zuletzt im zweistelligen Prozentbereich angestiegen. Das können lokale Fachleute so nicht bestätigen, erkennen aber dennoch eine ordentliche Teuerung. Sie fordern die Ausweisung von mehr Bauflächen, um den Kostendruck zu lindern.

LBS: Preise sind jährlich um 14 Prozent angestiegen

Die Zahlen, die die LBS Nord für Delmenhorst vorgelegt hat, sind imposant: Um 14 Prozent sollen sich die Preise für gebrauchte Eigentumswohnungen in den vergangenen drei Jahren erhöht haben. Und zwar pro Jahr. Dem LBS- Kaufpreisspiegel zufolge kostet ein Quadratmeter einer gebrauchten Wohnung in der Stadt durchschnittlich 1614 Euro. Diesen Preis hat sie über Immobilienangebote in Tageszeitungen und Online-Portalen ermittelt. Im Schnitt sind solche Wohnungen 82 Quadratmeter groß. In den vergangenen Jahren hat die LBS immer wieder steigende Immobilienpreise festgestellt, etwa bei gebrauchten Einfamilienhäusern oder bei Neubauten. Im Niedersachsenvergleich liegt Delmenhorst mit 14 Prozent Preissteigerung im oberen Mittelfeld. Die Zahlen zeigen auch, dass Gebrauchtwohnungen in der Stadt im Vergleich mit der Region günstig zu haben sind: So liegt der Quadratmeterpreis von 1614 Euro unter denen der Landkreise Oldenburg (1.761 Euro), Diepholz (1.825) und der Stadt Oldenburg (2.453).

Preiserhöhung für Fachleute vor Ort weit hergeholt

Dass aber in Delmenhorst Preissteigerungen wiederholt zweistellig ausgefallen sein sollen, bezweifeln Fachleute vor Ort. So nennt Jörg Ritscher, Geschäftsführer des Volksbankpartners RBS, die Preissteigerung „weit hergeholt“, Hans-Guenther Speckmann, Immobilienbereichsleiter bei der LzO, schätzt die Preiserhöhung allein für 2018 bei Gebrauchtwohnungen auf 8 bis 9 Prozent ein, also deutlich niedriger. Der Blick der Experten scheint vom Wohnungsmarktbericht der Stadt Delmenhorst bestätigt zu werden: 2017 kostete ein Quadratmeter einer Gebrauchtwohnung 900 Euro. Die Stadt nennt hier Verkaufspreise, die LBS hingegen Angebotspreise. Trotzdem scheint die Preissteigerung von 700 Euro im Jahr, den die LBS feststellt, überzogen. Auf Nachfrage verweist Axel Niedenführ aus dem Kommunikationsstab der Bausparkasse auf das Statistikinstitut Empirica, das insgesamt 108 Anzeigen ausgewertet habe. Man vertraue dem Partner in dieser Frage.

Delmenhorst in einer „preislichen Nachholsituation“

Wie dem auch sei: Die befragten Experten sprechen von „angemessenen“ (Ritscher) aber auch von „großen Preisteuerungen“ (Speckmann) am Wohnungsmarkt im vergangenen Jahr. Speckmann sieht Delmenhorst in einer „Nachholsituation“: Weil generell das Immobilienangebot knapper werde, werden Käufer auch in Kommunen aktiv, die lange vom Leerstand geprägt worden seien. Das zeige sich neben Delmenhorst auch in der Wesermarsch. Und diese Entwicklung treibe auch die Preise nach oben, sagen beide Experten. Ritscher wie Speckmann sprechen sich darum für mehr Bauland in Delmenhorst aus. Ritscher: „Mehr Angebot senkt den Preis. Darum hoffen wir darauf, dass die Stadt bald die geplanten Neubaugebiete entwickelt. Aus unserer Sicht muss hier etwas passieren.“ Die Lage im Wollepark, wo die Stadt zuletzt im großen Stil Wohnblöcke aufkaufte, um sie abzureißen und um die Flächen später zu entwickeln, nennt Speckmann vor diesem Hintergrund „spannend“.