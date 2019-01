Delmenhorst. Die Krebsdiagnose ist ein harter Schlag: Betroffene müssen sich nicht nur mit der bloßen Behandlung auseinandersetzen. In einer Selbsthilfegruppe geht es oft um sehr viel mehr als das.

Die Diagnose kam im vergangenen Jahr im April. Die Lymphknoten waren auffällig, kein gutes Zeichen. Dann die Gewissheit: Krebs, in der Lunge. Deshalb war er in der letzten Zeit immer so schnell außer Puste. Seine schlimmsten Befürchtungen – auf einmal wurden sie wahr.

Sechs Chemos und eine Reha später sitzt Karl-Heinz Wagner (Name von der Redaktion geändert) um zehn Uhr morgens in der Evangelischen Familienbildungsstätte, um mit Menschen zu frühstücken, die er noch nie gesehen hat, aber mit denen ihn eines vereint: Eine Krankheit, die in Deutschland zur häufigsten Todesursache zählt. „Ich habe es lange nicht glauben können und glaube es eigentlich noch immer nicht“, sagt er an diesem Morgen vor Wildfremden, die ihn doch so sehr verstehen. „Hatte gedacht: Krebs, das haben nur die anderen, so was kriegst du nicht. Und dann das.“ Die Worte werden brüchig, er hält inne, braucht einen Moment. „Lass ruhig“, sagt Christa Würdemann behutsam. „Wir haben hier alle schon geweint.“

Wenn die Ängsteeinem die Seele zernagen

Seit 31 Jahren finden Menschen, die an Krebs erkrankt sind, eine Anlaufstelle in der Selbsthilfegruppe für Krebskranke und deren Angehörige. Zweimal im Monat treffen sie sich in der Evangelischen Familienbildungsstätte; jeden ersten Donnerstag zum Frühstück, jeden dritten Donnerstag zur Abendgruppe. Wer betroffen ist, kann sich hier austauschen, mit Menschen, die das gleiche Schicksal teilen. Und die wissen, welche Ängste einem plötzlich die Seele zernagen. „Man will ja nicht seinen ganzen Kram bei seinem Partner oder bei den Freunden lassen“, sagt ein junger Mann, der seit einem Jahr regelmäßig herkommt. „Außerdem tut es immer wieder gut, von den Erfahrungen der anderen zu hören.“

Doch es geht nicht nur ums Zuhören oder sich Austauschen. „Wir sind auch bemüht, die neuesten Informationen weiterzugeben“, erklärt Christa Würdemann, die als Ansprechpartnerin der Gruppe vorsteht. Durch das Jahrzehnte lange Engagement existiert heute eine enge Verbindung zur Onkologischen Praxis in Oldenburg, die auch eine Zweigstelle in Delmenhorst hat. „Dadurch können wir im Verlauf des Jahres Vorträge durch Fachärzte anbieten und zu verschiedenen Themen aus dem Bereich der Krebserkrankungen informieren“, schildert Würdemann. Aktuelle Therapieformen, neueste Medikamente oder auch Präventionsmaßnahmen – regelmäßig werden neueste Erkenntnisse aus fundierter Quelle mitgeteilt.

Harter Kampfum die Rechte

In der Selbsthilfegruppe finden die Mitglieder aber auch Kraft, wenn es mal wieder nicht so läuft – zum Beispiel mit Behörden, die die Krebserkrankung in Frage stellen oder Antragsstellungen unnötig in die Länge ziehen. „Als chronisch Kranker muss man noch immer ganz stark selbst für seine Rechte kämpfen. Dabei ist man schon genug mit sich und seiner Krankheit beschäftigt“, kritisiert Würdemann. Vorwürfe durch offizielle Stellen, man würde nur simulieren, um nicht mehr arbeiten zu müssen, oder Ärger mit Hausärzten, die einen schon abgeschrieben haben. „Von solchen Erlebnissen können hier alle ein Lied singen.“

Umso stärker ist die Gruppe in den vergangenen Jahren zusammengewachsen. Mit acht Frauen hat es damals angefangen – zwei von ihnen sind auch heute noch dabei. „Allein das gibt einem Mut“, sagt eine Frau, die schon länger zum festen Kern gehört. „Zu sehen, dass einige schon seit 20 Jahren dabei sind. Und immer noch leben.“