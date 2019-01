Delmenhorst. Einen nicht alltäglichen Einsatz hatte die Delmenhorster Polizei am Samstag, 5. Januar: Eine Betonmischmaschine wurde gestohlen. Den Dieb fasste die Polizei.

Einen Hinweis auf einen möglichen Diebstahl bekam die Polizei Delmenhorst am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr. Sie rückte aus und fand im Bereich der Oldenburger Landstraße einen Mann. Der 54-Jährige aus Delmenhorst war volltrunken neben einer Betonmischmaschine, die er kurz zuvor auf einer Baustelle geklaut hatte, eingeschlafen, wie die Polizei mitteilt. Das Diebesgut konnte noch am gleichen Tag dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden. Zur Ausnüchterung nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.