Delmenhorst. Einer 81-Jährigen ist am Donnerstag, 3. Januar, der Rollator gestohlen worden. Die Polizei Delmenhorst sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Ein bisher unbekannter Täter hat am vergangenen Donnerstagabend einen Rollator in Delmenhorst gestohlen. Das berichtet die Polizei am Samstag. Zwischen 18.30 und 19 Uhr wurde die silberfarbene Gehhilfe gestohlen. Sie stand vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses am Eichendorffweg. Die Bestohlene ist eine 81-jährige Frau. Nun bittet die Polizei um Hilfe. Hinweise sollen an die Polizeiinspektion in Delmenhorst unter (04221) 15590.