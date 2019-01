Delmenhorst. Es ist eine schier endlose Geschichte: der Ausbau der löchrigen Dwostraße. Nun soll bald behelfsmäßig die Deckschicht erneuert werden. Eine neue Chance könnte für die Zukunft eine Gesetzesänderung bieten.

Auf der Delmenhorster Dwostraße sowie der Nordstraße stehen voraussichtlich ab März Straßenbauarbeiten an. Der große Wurf in Sachen Straßensanierung wird aber wieder nicht erfolgen. Wann dieser kommt, ist unklar. Eine neue Chance könnte eine Gesetzesänderung auftun.

Straßenarbeiten auf insgesamt 1150 Meter stehen an

Zum Jahresende hat die Stadt die Arbeiten für eine Deckschichterneuerung ausgeschrieben. Diese oberste von mehreren Schichten einer asphaltierten Fläche ist zwischen drei und vier Zentimetern dick und soll zunächst auf die Dwostraße zwischen Schönemoorer und Stedinger Straße aufgetragen werden (750 Meter). Anschließend ist der Bereich der Nordstraße zwischen Stedinger und Nordenhamer Straße (400 Meter) dran, teilt die Stadt auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Sperrungen werden gerade geplant

Den Baustart visiert sie für diesen März an. Insgesamt sollen sich die Arbeiten über zehn bis zwölf Wochen erstrecken. Derzeit erarbeite die Verwaltung Sperrungspläne, heißt es aus dem Rathaus, eine Vollsperrung werde wenn überhaupt nur an einzelnen Tagen nötig sein. Weil alte Straßenbeläge herausgefräst werden müssen, stehen zudem halbseitige Sperrungen an. Nach dem Ende der Arbeiten werde die Geschwindigkeitsbegrenzung wieder von Tempo 30 auf Tempo 50 angehoben.

Gesamtausbau des Straßenzuges wäre „dringend anzugehen“

Zu den Kosten der Deckschichtarbeiten macht die Stadt hingegen keine Angabe, „eine qualifizierte Aussage“ sei erst nach der Ausschreibung möglich. Der Grund: Der Bereich Straßen- und Brückenbau hatte nach vergangenen Ausschreibungen „stets weit höhere Summen als angenommen“ registriert. Diese Aussage macht eines deutlich: Die baldigen Flickarbeiten werden die Kosten von 220.000 Euro, wie sie im Planungsausschuss im September 2017 für die oben genannten Bereiche geschätzt worden sind, wohl deutlich übersteigen. Und zwei neu ausgebaute Straßen hat man damit immer noch nicht. Dabei wäre ein umfänglicher Gesamtausbau des Straßenzuges „dringend anzugehen“, hielt die Stadt schon damals in einer Vorlage zum Ausschuss fest.

Neuer Asphalt auf 1150 Metern: Die neue Deckschicht soll insgesamt über zehn bis zwölf Wochen aufgetragen werden.



Sanierung seit Jahren diskutiert

Das Thema der Straßensanierung an der Dwo- und Nordstraße ist alt – und eines, was angesichts der klammen Stadtkasse immer wieder auf die lange Bank geschoben wurde. Schlägt man in den städtischen Haushalten nach, stellt man fest, dass die Stadt 2014 eine Million Euro gestückelt bis 2017 einplante. Im Haushalt 2015 dann waren 2,1 Millionen Euro bis 2018 eingepreist. Im Zahlenwerk 2016 war der Ausbau mit 1,75 Millionen in einer Verpflichtungsermächtigung, also einer Mittelreservierung, für kommende Jahre erwähnt. Seitdem tat sich nichts mehr. Dabei schien 2015 der Ausbau greifbar nah. Als die Stadt vor Bürgern aber die 6,6 Millionen Euro teuren Pläne vorstellte, wurde schnell Kritik an der Kostenbeteiligung für Bürger von 40 Prozent laut.

Fördermittelanträge waren bislang gescheitert

In der Vergangenheit hatte die Stadt immer wieder versucht, Fördermittel hierfür zu beantragen – war aber gescheitert. Im Februar 2017 etwa haperte das Vorhaben an der Befristung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, weil die Stadt von Arbeiten bis vier Jahre nach 2019 ausging.

Gesetzesänderung könnte neue Chance bedeuten

Und doch scheint genau dieses Gesetz eine neue Chance aufzutun. Wie Joachim Delfs, Bereichsleiter für der Landesstraßenbaubehörde in Oldenburg, nun auf Nachfrage mitteilt, hätte sich unter anderem die Befristungsklausel im Gesetz geändert. „Der Förderhorizont ist nun zeitlich unbefristet.“ Die Stadt könne also zum Herbst einen Antrag stellen, um das Projekt in das Jahresbauprogramm 2020 aufnehmen zu lassen. Ob dieser auch bewilligt wird, ist aber offen.

Sanierung ist nicht förderfähig

Delfs macht auch deutlich, dass der Fördertopf nicht dazu bestimmt ist, Reparaturen zu finanzieren. „Sanierungen sind nicht förderfähig.“ Der Bereichsleiter erinnert an Förderkriterien eines Bauvorhabens, wie die Bedeutung einer Straße für den Verkehrsfluss oder den verkehrlichen Nutzen nach einer Neustrukturierung. Und hier habe zuletzt 2016 auch das Problem gelegen: Die Stadt habe nicht ausreichend erläutert, so Delfs, wie die Vorgaben erreicht werden sollen.

Dennoch scheint es unter der neuen Prämisse möglich, dass sich neues Kapitel in der Sanierungsgeschichte der Dwo- und Nordstraße aufschlägt. Hoffentlich ein positives.