Delmenhorst. Von einer „Schnee-Katastrophe“ sprach das dk bereits im Januar 1979. Doch im Februar sollte es noch viel schlimmer werden. Ein Blick 40 Jahre zurück.

Delmenhorst Los ging es bereits vor dem Jahreswechsel. „Am Freitagabend begann er und bis zum Neujahrstag hinein bestimmte er eindeutig das Geschehen des Jahreswechsels in Delmenhorst: Der leise rieselnde Schnee!“, schrieb das dk am Dienstag, 2. Januar 1979. Aber nicht nur das: Glatteis, Schneestürme und Kälte plagten das nordwestliche Niedersachsen.

In Delmenhorst ereigneten sich am 29. Dezember innerhalb von nur sieben Stunden 17 Unfälle aufgrund von Glatteis. Und zwischen dem 7. und 8. Januar mussten 30 Delmenhorster nach Stürzen in Krankenhäusern behandelt werden. Doch viel stärker litt Schleswig-Holstein. Auf Minus 25 Grad sackten dort die Temperaturen ab.

Zwar hielt der Winter weiter an, doch von einer „Schnee-Katastrophe“, wie das dk am 2. Januar schrieb, war bald keine Rede mehr.

„Die weiße Flut kam über Nacht“

Bis die Nacht zum Valentinstag kam. „Die weiße Flut kam über Nacht“, schrieb das dk am 15. Februar. „Heftiges Schneetreiben und starke Ostwinde vereinigten sich zum weißen Hexenkessel, zu dem das gesamte Stadtgebiet wurde. Meterhohe Schneewehen auf den Fahrbahnen, Schneeberge auf Dächern kennzeichneten die Naturgewalten. Winter 1979 total! Zustände wie in Sibirien, meinten die zuständigen Stellen.“ Der Straßenverkehr kam zum Erliegen, Müllabfuhr und Schule fielen aus.

Im gesamten Stadtgebiet wurde der Katastrophenalarm ausgerufen. Die Polizei forderte die Bürger auf, ihre Autos zuhause stehen zu lassen, und der Bürgermeister bat sie an die Schneeschaufeln. Letzteres sorgte anscheinend für skurrile Momente: Ein Delmenhorster soll einen Jungen mit einem Schneeschieber geschlagen haben, berichtete das dk am 15. Februar. Die Katastrophen-Abwehrverbände und die Bundeswehr legten bis zum nächsten Tag zumindest die wichtigsten Verkehrswege wieder frei.

Doch Fragen bezüglich der Versorgung kamen auf. Deshalb kümmerte sich die evangelische Jugend in Eigeninitiative um Senioren und Menschen mit Behinderungen. Der Wochenmarkt am 17. Februar sollte laut dk stattfinden, „um der Bevölkerung die weitere Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern zu ermöglichen.“



Ausnahmezustand im Schuhgeschäft

Daran, wie aufgebracht die Bevölkerung war, erinnerte sich Regina Berghaus, die Verkäuferin im ehemaligen Schuhhaus Meyerholz war, 2009 im dk: „Schuhe und Stiefel wurden uns fast aus den Händen gerissen, die Läger waren nach kurzer Zeit wie leergefegt.“ Berghaus wusste noch:

"Selbst ‚Ladenhüter‘ fanden Absatz, wohl die ganze Stadt verlangte nach warmen, hohen und schneetauglichen Schuhen und Stiefeln."

Vom Winterchaos blieb natürlich auch das dk nicht unberührt. Nicht nur, dass im teilweise mehr als einen Meter hohen Schnee manche Zeitungsboten aufgeben mussten. Die Fernschreiberleitungen brachen zusammen, sodass das dk am 15. und 16. Februar in verkürzter Form erschien, mit auf Delmenhorst ausgerichteten Titelseiten. Also so, wie die Zeitung ab September des gleichen Jahres immer aussehen würde.





Teure Schneeräumung

Aufgehoben wurde der Katastrophenfall erst am 18. Februar. Am Tag darauf ging die Schule wieder los und noch einen Tag später schrieb das dk:









Die Bürger überstanden das Schneechaos laut dk zwar relativ gut, doch die Verwaltung bekam es noch anders zu spüren: 660.000 DM mehr als geplant musste sie für die Schneeräumung ausgeben.