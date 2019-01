Delmenhorst. Bei einem Unfall auf der Blumenstraße in Delmenhorst ist am Donnerstagabend, 3. Januar, Sachschaden entstanden. Der Verursacher floh vom Unfallort.

Ein schwarzer Audi SUV ist am Donnerstagabend in der Innenstadt von Delmenhorst beschädigt worden. Der Wagen wurde um 21.20 Uhr auf dem Parkplatz hinter einer Spielothek an der Blumenstraße abgestellt. Als der Fahrzeugführer gegen 21.40 Uhr zu seinem Audi zurückkehrte, stellte er erhebliche Schäden am Heck fest. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 4000 Euro. Vermutlich entstand der Schaden durch ein ein- oder ausparkendes Auto. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall beobachtet und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04221) 15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.