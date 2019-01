Oldenburg. Die Taten von Niels Högel hätten schon deutlich früher an die Öffentlichkeit geraten können: Dies hat am Freitag ein damaliger Delmenhorster Ermittler im Mordprozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger ausgesagt.

Högel bei 75 Prozent der Sterbefälle anwesend

Der Serienmord-Prozess gegen Niels Högel wühlt auf. Wegen der vielen Taten ( 100 Fälle sind angeklagt; die Dunkelziffer liegt wohl viel, viel höher), wegen der Praxis des Wegschauens in den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst. Und: Weil dieser Prozess um Jahre zu spät kommt. 2005 war der Krankenpfleger in Delmenhorst verhaftet worden, nachdem ihn Kollegen mit der Spritze in der Hand am Patientenbett erwischten. Aber bis zu wirklich umfassenden Ermittlungen, bis zu großangelegten Exhumierungen von Opfern dauerte es fast ein Jahrzehnt. Und erst jetzt wird das ganze Grauen vor dem Landgericht Oldenburg verhandelt.

Der Polizei war das Ausmaß schon früh klar, berichtete am achten Prozesstag ein Ermittler der ersten Stunde. Der inzwischen pensionierte Beamte der Polizeiinspektion Delmenhorst hatte schon 2005 und 2006 die Dienstpläne des Pflegers mit den Sterbefällen auf der Intensivstation verglichen, hatte ausgerechnet, dass Högel bei 75 Prozent aller Todesfälle auf der Station anwesend gewesen sein musste. Er wies den enormen Medikamentenverbrauch nach, übergab sein Wissen der Staatsanwaltschaft mit und hätte gerne weiter ermittelt, die bestatteten Opfer untersucht: „Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir die Exhumierungen schon 2006 und 2007 durchgezogen“, nicht erst – wie geschehen – ab 2014, sagte der Mann am Freitag auf dem Zeugenstuhl.

„Versäumnisse und Verzögerungen"

Nur die Staatsanwaltschaft Oldenburg wollte nicht. Sie war wohl überlastet, auf jeden Fall blieb sie untätig. Schon 2015 im letzten Urteil gegen Högel hatte Richter Sebastian Bührmann von sechs Jahre und zwei Monaten Verzögerung durch die Justiz gesprochen. Und auch Freitag sprach Bührmann über „Versäumnisse und Verzögerungen, die man klar als solche benennen muss“.

Gilurytmal-Verbrauch mehr als vervierfacht

Dabei hätten die Bestellmengen des durch Högels Injektionen todbringenden Medikaments Gilurytmal Alarmglocken zum Schellen bringen müssen: Im ersten Jahr mit Högel stieg der Verbrauch von jährlich rund 50 auf 225 Ampullen, 2004 waren es 83, im ersten Halbjahr 2005 (bis zu Högels Verhaftung) 180. Dass Gilurytmal wirklich nur selten medizinisch gebraucht wurde, zeigte sich spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2005, als nur noch eine einzige Ampulle verspritzt wurde. Und Högel spritzte auch mit anderen Medikamenten seine Patienten in Krisensituationen. Um sie wiederzubeleben und als Retter dazustehen – oder auch nicht. Die Zahl der Toten stieg in den Högel-Jahren von weit unter hundert auf 177 (2003), 170 (2004) und 64 (erstes Halbjahr 2005). Sie sank auf Normalmaß (32) im zweiten Halbjahr 2005.

Högel wurde "Rettungsrambo" genannt

Drei weitere Mitglieder der 2014 eingerichteten „Soko Kardio“ sagten am Freitag aus, berichteten, wie bei nur wenigen das Misstrauen über den zunächst geschätzten Kollegen stieg. „Rettungsrambo“ soll er genannt worden sein. Es soll eine Szene in Delmenhorst gegeben haben, wie eine Kollegin Högel anschrie, er solle sich von ihren Patienten fernhalten, als ihr wieder einer verstarb, nur weil sie sich fünf Minuten aus dem Patientenzimmer entfernt hatte, in denen Högel seine Spritze ansetzen konnte. Ein Beamter berichtete aus den Vernehmungen von einem Fall, als Högel bei Schichtbeginn beim Blick auf die Belegungsliste ätzte: „Ey, die Alte ist ja immer noch da“. Diese „Alte“ war am nächsten Tag tot.

Kollegen rieten zur Zurückhaltung

Aber einen konkreten Verdacht berichtete nur eine Pflegerin den Polizisten. Sie blieb alleine. Als sie ihn erwischte, er sich wieder rausredete, die Patientin aber nur Minuten danach wiederbelebt werden musste, sagte ihr eine Kollegin, sie solle ihren Verdacht lieber zurückhalten. So etwas sei Rufmord.